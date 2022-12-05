波蘭台灣國會小組今抵台　明拜會總統蔡英文

波蘭眾議院「波蘭台灣國會小組」主席安鄒（Waldemar Andzel）率團於今（5）日抵達台灣，展開為期5天的訪問行程，並預計明日前往總統府拜會總統蔡英文。總統府表達誠摯歡迎，指出雙方將針對經貿、科技、教育等領域深入交換意見。
記者陳威叡／台北報導
總統府發言人張惇涵說明，「波台國會小組」目前共有93位成員，是堅定支持台灣的重要力量，此行也是主席安鄒第3度訪台。此次訪團成員另包括副主席波蘿芙斯佳（Violetta Porowska）、副主席波拉切克（Jerzy Polaczek）、副主席格拉巴契克（Cezary Grabarczyk）、議員柯拉耶夫斯基（Jarosław Krajewski）、議員索斯涅斯（Dobromir Sośnierz）與議員索音（Agnieszka Soin），共7位跨黨派成員。
張惇涵表示，近年波蘭與台灣國會交流密切深厚，波蘭各界更是堅定支持台灣的國際參與。特別是在2021年9月全球深受疫情影響之際，在主席安鄒及波台國會小組的大力支持，促成波蘭捐贈台灣40萬劑AZ疫苗；總統府也再次向波蘭政府及國會表達誠摯感謝。
張惇涵表示，台灣與波蘭是共享普世價值的民主夥伴，深化與中東歐國家合作鏈結，也是當前台灣對歐洲關係的發展重點。期盼透過此次面對面交流，進一步促進雙方在各領域的合作交流，讓台波民主夥伴關係更加緊密，並持續攜手強化全球民主韌性。