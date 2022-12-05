法新社票選明年「10大熱門人物」　蔡英文、哈利王子上榜

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《法新社》指出，今年美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國以一連串軍事演習作為報復，然而蔡英文與中國國家主席習近平的雌雄對決明年料將持續上演。美國政府警告，習近平是自毛澤東以來，中國權力最大的領導人。他尋求奪取台灣「將比以前想像的要快得多」；蔡英文則將北京對台野心和莫斯科侵略烏克蘭相提並論，並堅持台灣人的民主生活方式「並沒有妥協餘地」。
國際政治人物方面，《法新社》還提到2024年的美國總統大選明星，也就是今年在期中選舉壓倒性勝出的佛州共和黨州長迪尚特（Ron DeSantis），他被視為「最有希望挑戰前總統川普」、爭取共和黨總統提名的人選；奈及利亞明年2月也將舉行總統大選，61歲的安那布拉省（Anambra）前省長奧比（Peter Obi）打破自1999年軍事統治結束以來的兩大政黨潛規則，靠著競選活動、鼓勵年輕人投票、承諾打造承諾「新奈及利亞」，他成為選前最亮眼的第三勢力。
在經濟與商業領域，影視娛樂巨擘迪士尼（Walt Disney）找了過去長期擔任執行長的艾格（Bob Iger）回鍋，這個重磅消息先是大大影響了美股，如何在疫情與串流時代之下化解經營危機，讓「魔法再現」成為這位老將的嚴峻挑戰；通膨危機則讓國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）多次站上媒體版面，而2023年各國央行升息引發的債務危機下，喬治艾娃仍被視為國際財經領域當中的風雲人物。
體壇方面，今年只有18歲、外號「法國蜘蛛人」的溫班亞馬（Victor Wembanyama）被認為將離開法國職籃，屆時他將頂著籃壇神童的光環在明年NBA選秀上成為焦點；另一名靠黑馬、世界排名第二之姿闖入溫網決賽的突尼西亞網球女將加博（Ons Jabeur），2023年將尋求她生涯第一個大滿貫冠軍，此前她已靠贏下3個WTA冠軍展現實力；美國女子徑賽好手麥勞夫林（Sydney McLaughlin）則是在2020東京奧運贏得兩枚金牌，同時也吸引大批目光至田徑這項長期被忽視的賽事，明年8月她是否能在世界田徑錦標賽再度打破自己的世界紀錄成為比賽亮點。
而在影視娛樂當中，今年澳洲女演員瑪格羅比（Margot Robbie）與萊恩葛斯林（Ryan Gosling）一張合影炒熱整個影視產業，這部由葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導、關於玩具製造商美泰兒（Mattel）經典人物芭比和肯尼的電影被認為是2023年最值得期待的作品之一；另一方面在經歷了女王過世的改朝換代後，今年38歲、已自我流放的英國王室成員哈利王子，預計在明年1月發行回憶錄，據悉書中將會大幅揭開家族醜聞，這被視為比他和梅根接受歐普拉訪談還要重大的「頭條新聞」。