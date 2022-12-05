新型反式人工肩關節　置換手術後獲重「伸」

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中老年人肩關節疼痛 常見旋轉肌腱斷裂肩關節疼痛是中老年患者十分常見的問題，大多是因退化、缺乏運動或過度勞動所導致，此外，旋轉肌腱斷裂也是十分常見的原因。台南市立醫院骨科張浩銘醫師表示，旋轉肌腱斷裂常會導致肩部疼痛與手臂無力抬舉，並且隨著斷裂的肌腱逐漸內縮，肩關節軟骨也會隨之磨損，進而導致肩關節退化。嚴重者可能會有夜間肩部劇痛，或有如假性癱瘓一般，手完全無法抬舉等症狀。
反式人工關節置換手術 搭配復健訓練一般對於症狀較輕微的患者，治療上會先嘗試服用或注射藥物、物理治療等；若未有顯著效益，則進一步考慮關節鏡肌腱修補手術。張浩銘醫師說，當肌腱已退縮至無法修補的程度，並可能合併肩關節退化時，已不適合執行肌腱修補，而會建議進行反式人工關節置換手術，術後再搭配肩部的肌力復健訓練，兩方並行以達到良好的治療效果，有效改善預後並增進患者的生活品質。
張浩銘醫師指出，新型反式人工肩關節手術在國外已有20年左右的歷史，相較於傳統的全人工肩關節置換，新式手術的特殊設計可以調整肩關節的旋轉中心，讓病患藉由較強壯的三角肌，取代嚴重破裂無法修復的旋轉肌腱，幫助完成肩部動作，達到傳統肩部人工關節無法企及的成效。
置換人工肩關節 符合健保可給付此外，反式人工肩關節手術也適用許多肩關節困難疾患，如肩關節骨折術後癒合不良、高齡合併肩關節粉碎性骨折、肩盂骨性缺損合併退化性關節炎、被忽略的肩關節脫臼等，應用十分多元，皆可與專業醫師討論適合的治療策略。
張浩銘醫師補充，此術式雖預後良好，卻價格高昂，因此相較於已有健保給付的人工髖、膝關節置換，較不被民眾所知；但近年來健保局已通過可用專案審查的方式進行申請，提供肩旋轉肌腱斷裂卻無法進行修補的患者一個治療選擇，確實是肩部疾患的一大福音。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55989
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