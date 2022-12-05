新北耶誕城公布第二波幻燈秀！「解構」市府大樓好炫

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看完炫酷「拆解市政府」，第二段則是大小朋友最愛的可愛童趣耶誕元素，耶誕彩球與耶誕禮物隨著輕巧的音樂在畫面中不斷滾動、變換造型；緊接著，市府大樓的外型瞬間變得五彩繽紛，隨著音樂以雷射、卡通感的風格接續變換。最後兩道光線衝上大樓頂端，冰雪城堡冉冉上升，巨大的鯨魚在冰雪城堡前悠游，璀璨煙火中為整支光雕表演帶上最高潮！如果你是首支「Disney+ 嘉年華篇」的死忠粉絲也沒關係！新北觀光局指出，嘉年華篇也將與全新的「Imaginary無限篇」輪流播放，兩支主燈投影將從每天17:30播出至22:00，分別於半點及整點輪流展演，想蹲點的觀眾可要注意了喔。
侯友宜今帶領著市府團隊到新北耶誕城一同開箱全新幻燈秀，侯友宜提到新北耶誕城搭上疫情解封明朗，吸引不只台灣各地民眾，還有國際海外朋友到場朝聖，至今更迎來450萬人潮到場，讓侯友宜相當自豪。侯友宜也提到，目前新北耶誕城開城至今將近1個月時間，最感謝的仍是現場維安人員，「不遺餘力，讓所有旅客都能擁有安全又歡樂的耶誕時光。」
有鑑於韓國先前發生人潮超載悲劇發生，侯友宜強調「將民眾安全永遠擺在第一位」，因此在本週末（12/10、12/11）的巨星耶誕演唱會上，市府觀光局將指派人力，活動人潮疏導將採行分階段分流管控，活動會場主要通道採行一進一出動線分流。當廣場人潮近8成滿，主要入口將採行只出不進之管控措施，預早讓參加活動人潮進行分流往其他出入口，每個出入口和主要通道沿線都有安排人力佈署，隨時掌控現場人潮狀況並視實際狀況機動調整。
至今開城將滿1個月，侯友宜坦言最感謝的就是現場維安人員，「我們第一線現在仍然非常辛苦的警察、保全、志工，以及所有安全伙伴們，非常感謝一同維護民眾安全無虞。」也藉此呼籲旅客到場享受耶誕氣氛的同時，也請配合現場工作人員的指示，確保現場的動線安全。
最後，侯友宜歡迎各位海內外朋友繼續光顧新北耶誕城，本週六、日將迎來每年最受矚目的「巨星耶誕演唱會」，首日「金曲創作才子」韋禮安以及「實力派金曲組合」動力火車壓軸開唱；第二日「嘻哈男神」瘦子E.SO與「金曲創作天后」蔡健雅接棒雙壓軸嗨翻新北，還有眾多超人氣歌手助陣，搭配AI舞台展示、冰雪城堡主題延伸舞台等，勢必會帶給電視機前以及現場歌迷最嗨、最酷炫的耶誕音樂饗宴。
⭐新北耶誕城「Imaginary無限篇」3D光雕投影秀活動資訊
時間：每天17:30播出至22:00，分別於半點及整點輪流展演（與「Disney+ 嘉年華篇」輪流播放）
地點：新北市府前廣場 新北市板橋區中山路一段161號