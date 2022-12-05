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超大咖夫妻低調現身校園！拿手機狂拍女兒　溫馨畫面曝光

▲中國明星檔孫儷（左）和鄧超（右），日前被民眾拍到，兩人低調出席女兒學校表演。（圖／翻攝鄧超微博）
▲中國明星檔孫儷（左）和鄧超（右），日前被民眾拍到，兩人低調出席女兒學校表演。（圖／翻攝鄧超微博）

娛樂中心/綜合報導

中國著名的明星夫妻孫儷和鄧超，結婚至今超過12年，育有一對兒女，1家4口過得相當幸福，也是不少情侶、夫妻心中的典範。近日，小倆口就低調出席女兒「小花」在學校的演出，結果還是躲不過民眾的眼睛，當場被認了出來，意外掀起大家討論。

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孫儷與鄧超日前出席學校參加女兒「小花」的演出，只見兩人都戴著帽子、口罩，保持低調的作風，坐在第一排等待女兒上台表演，結果女兒一登場，夫妻倆便興奮拿起手機記錄一切，場面十分溫馨，而這段畫面也被其他家長拍了下來。

▲孫儷（左）和鄧超（右）興奮拿起手機紀錄女兒的一切。（圖／翻攝自微博）
▲孫儷（左）和鄧超（右）興奮拿起手機紀錄女兒的一切。（圖／翻攝自微博）
影片曝光後，立刻獲得大家熱議，「好像明白了父母努力的意義」、「天下父母心是一樣的，明星也是老百姓」、「同一個世界同一個父母，孩子的什麼都想拍拍拍」、「超哥會不會看著看著流眼淚」、「幸福美滿的一家人，明星模範夫妻。」

但也有許多人指出，這間「上海耀中國際學校」是一間明星學校，包括陳小春、應采兒夫婦的兒子Jasper，以及吳尊、劉耕宏的兒女，似乎都在這間學校就讀，紛紛留言「和Jasper是校友呀！」、「我也是剛看完Jasper，點進來這個一看舞台一樣，伴奏坐的椅子一樣」、「是的～還有吳尊劉耕宏」、「一看就是耀中。」（編輯：詹鎰睿）

▲孫儷（左）和鄧超（右）興奮拿起手機紀錄女兒的一切。（圖／翻攝自微博）
▲孫儷（右）和鄧超（左）結婚超過12年，1家4口的幸福生活，讓粉絲相當羨慕。（圖／翻攝自微博）

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