生病想要有好的醫療照護品質？ 醫策會認證這109個醫療團隊供你參考

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10個機構獲中風照護品質認證 提供連續、完整醫療服務腦血管疾病長期名列十大死因前四名，腦中風也經常造成失能等後遺症，對個人生活品質、家庭都會造成很大的影響與負擔。因此醫策會推動腦中風照護品質認證，希望促使醫療團隊從急性期到後續復健、出院後的持續照護，能提供更連續、完整的醫療服務。
獲得腦中風照護品質認證的10個團隊中，亞東醫院中風中心主任唐志威、彰化員林基督教醫院神經醫學中心主任林君襄在會中，分別分享到「跨院際的整合服務」以及「中風遠距照護」。
由於中風通常是突然發生的，其症狀進行快速，輕者可以使人半身不遂或言語失常，嚴重的可能當場死亡。因此，急性腦中風治療就是與時間賽跑，治療要越快，才能有更好的癒後。林君襄主任提到，中風遠距照護能避免患者延誤治療；而跨院際的整合服務，唐志威主任表示，透過腦中風區域聯盟雙向轉診，能幫助病人達成最有利的照護方式。
各項疾病皆有團隊通過認證 名單包括醫院、診所供民眾參考除了腦中風外，這次「疾病照護品質認證」名單，包括冠狀動脈疾病、急性心肌梗塞疾病、急性冠心症、心衰竭、失智症、創傷性腦損傷、糖尿病、腎臟病等等各項疾病照護，共有82個醫療團隊受到醫策會品質認證。
本次還針對「健康檢查品質認證」、「卓越機構美容醫學品質認證」、「診所美容醫學品質認證」、「診所細胞治療品質認證」等進行授證，從診所到醫學中心，提供優質的醫療機構給民眾參考。
醫策會執行長王拔群教授表示，醫策會給予醫療機構「棒子」、「蘿蔔」，以法律規範做為棒子，在背後「Push」醫療機構，以認證、獎勵等方式作為蘿蔔，希望在前面「Pull」醫療機構，引導各機構往更好的方向發展。
資料連結：109個醫策會品質認證醫療團隊名單
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55983
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