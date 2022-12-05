▲ Kia 1-11月全車系累計訂單近萬台，年成長 83 % 再創歷史新高

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The Picanto / The Stonic ，新世代設計與主被動安全科技兼具
Kia 旗下時尚都會小車The Picanto擁有過目不忘的獨特外觀，發表以來獲得2018紅點設計獎(Reddot Design Award)與iF設計獎(iF Design Award) 兩項殊榮肯定。The Picanto X-line及GT-line車型更透過不同設計細節顯露獨特個性。X-line以大型霧銀色烤漆前氣壩輔以顯眼的車側防刮飾條與防刮輪拱，與車尾霸氣的雙出方形尾飾管，打造X-line跨界運動風格；而GT-line車頭前氣壩以中央的大型進氣口，與GT-line專屬兩側空力導流孔及兩側空力導流側裙，搭配車尾的雙出方形尾飾管形塑專屬鋼砲風格，加倍引人注目。
The Stonic兼具潮流外觀與駕馭樂趣，同步搭載豐富完整的頂尖安全科技。The Stonic全車系標配Level 2 的DRIVEWiSE 智慧安全輔助系統與6具SRS輔助氣囊，另配備VSM車身動態管理系統、HAC上坡起步輔助系統與SLS直行制動穩定系等多項主動性安全科技， 給予車主高規格的安全防護。
The Stinger 針鋒‧相對，坐擁強悍動力與精湛操控
身為品牌旗艦轎跑，The Stinger融合品牌精湛造車工藝與先進動力科技，由內而外體現豪華GT轎跑魅力。 The Stinger搭載兩種動力規格，2.0升缸內直噴渦輪引擎最大動能可輸出255 ps 及最大扭力 36kg-m，僅需6.0 秒即可從靜止加速至時速100 km/h。旗艦性能GT 車型，所搭載的3.3升V6雙渦輪缸內直噴引擎，更可輸出 366ps的馬力及高達52kg-m 的最大扭力，搭配8速手自排變速箱順暢的動力傳輸反應，0-100km/h 加速僅需 4.9秒即可完成，賦予The Stinger卓越的性能表現，更為車主帶來的靈活駕馭樂趣。
The Sportage 前瞻‧創新格局，開創車壇新章
備受國內消費者高度矚目的進口極致休旅The Sportage，自上市以來持續熱銷，開創新局！The Sportage由全球設計團隊以「State of the Art前端設計」為DNA打造，藉由2,755mm的軸距將車室空間最大化，車內更搭載全景式天窗、雙前座通風加熱座椅、後排加熱座椅，與14段調整角度的後座椅背，提供專屬尊榮體驗。車艙並搭載雙12.3吋全景曲面顯示螢幕，搭配64色可調式氣氛燈及一鍵切換數位控制面板，提供豐富操作機能之外，並配備8具Harman/Kardon®頂級音響系統，給予優質的視聽覺享受，讓結合創新車載科技與豪華配備的The Sportage，開創國內休旅車壇新篇章。
「每一步 都是關鍵」冬季活動與冬季健檢同步展開，回廠享多項優惠
即日起，Kia總代理台灣森那美起亞推出「每一步 都是關鍵」冬季活動，凡於2022年12月31日前至全台Kia展示中心試乘全車系乘用車款，即可獲得「Kia x FIFA世界盃™限量聯名潮包」(註1)，下訂Kia任一乘用車款更有機會獲得價值NT$79,000的「Acer ApexVision 4K超短焦雷射智慧投影機」(註2)。同時，因應春節連假車主出遊，台灣森那美起亞同步推出冬季健檢活動，Kia車主於2022年12月01日起至2023年1月20日活動期間回廠，即享有來令片、電瓶、輪胎、排氣管等21項行車安全檢查。活動期間回廠定保，除可以1,699元專屬優惠升級引擎系統除碳清潔套餐(原價1,910元)外，優質油精組合套餐，另可享以999元專屬優惠 (原價1,355元)。所有回廠保養或健檢的車主，均可獲Kia限量紅包袋乙組，回廠定保並可獲得Kia桌曆乙份，消費金額滿8,888元，則可獲贈新春滿額禮Kia x FIFA世界盃™ 聯名潮包乙個(註1)。此外，台灣森那美起亞並推出「Kia年末換胎護車優惠」，車主於2022年12月31日前至Kia全台服務廠，購買指定品牌輪胎即可享有85折優惠，並加碼送“安心保”，最高可享1年2萬公里路損理賠服務(註3)。敬邀Kia車主們預約回廠保養，讓Kia堅實可靠的技師在每一步細節嚴格把關，確保愛車狀況，陪伴您一同展開「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的移動旅程！
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line / GT-line
|2023年式建議售價：
56.5 / 61.5 / 66.5 / 67.5
|享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔
|73.9 / 79.9
|享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚豔 / GT-line
|79.9 / 85.9 / 88.9
|The Sportage
Trendy / Apex / X-line 4WD
|2023年式建議售價：
116.9 / 126.9 / 137.9
|專屬禮遇：
原廠車側踏板組(市值NT$18,000)
原廠16色氣氛燈組(市值NT$10,000)
防水腳踏墊組(市值NT$6,500)
五年不限里程全車原廠保固
|The Sorento
豪華七人 / 豪華六人 / 旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化六人
|2023年式建議售價：
152.9 / 158.9 /167.9 / 173.9 / 196.9
|精選配件組(價值4萬元)或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Carnival經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人
|2023年式建議售價：
155.9 / 171.9 / 175.9 /191.9 / 195.9 / 221.9
|精選配件組(價值逾4萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Stinger 汽油2.0 EX / 2.0 GT LINE / 3.3 GT AWD
|2023年式建議售價：
155.9 / 185.9 / 235.9
|2.0 EX 升級19吋鋁圈 (價值50,000元)
2.0 GT-Line & 3.3 GT AWD升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)
專屬理財專案
五年不限里程全車原廠保固
|卡旺 K2500
2WD 單廂自排型/手排型
2WD 大單廂自排型/手排型
2WD 雙廂自排型/手排型
4WD 單廂手排型
4WD 雙廂手排型
|2023年式建議售價：
82.8 / 78.8
85.8 / 81.8
100.8 / 95.8
94.8
104.8
|享1萬元低頭款交車、低月付三年12萬公里全車原廠保固