▲ 第五屆商車界奧斯卡「FUSO HERO 風雲英雄榜」昂首前航

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「FUSO HERO 風雲英雄榜」從2018年起逐年累積在運輸界的聲量與影響力，今年一共募集到236組的FUSO車主參選及動人故事、累積了307萬的投票數，可見FUSO運輸英雄在辛勤工作之餘亦不吝分享過程中的感動故事，並維持相當高的參與度及活動熱忱。為了讓這群為台灣經濟默默貢獻的英雄們能被更多人看見，除了每年招募創業或經營事業有成的「引領卓越組」之外，今年特別規劃中小企業或自行創業的「引領藍海組」，以及在家庭與工作皆扮演重要角色的女性所規劃的「引領女力組」，透過不同面向的用車故事，讓更多的FUSO HERO在社會上發光發熱的事蹟，成為鼓舞所有運輸從業人員的正能量。
組別多元競爭激烈 冠軍得主實至名歸
本屆「FUSO HERO 風雲英雄榜」的競賽項目分別為「引領卓越」、「引領藍海」、「引領女力」、「最佳人氣」四個組別，透過激烈的網路票選及專業評審團的仔細討論後終於底定各組別的得獎名單：
「引領卓越」組冠軍—順陞交通有限公司 黃信嘉先生
黃信嘉先生承襲前台中市貨櫃公會理事長黃德益先生志業，從小在公司、碼頭、工廠環境中長大的他，成年後毅然決然接下父親打拼30多年的事業進入集團工作，自基層做起與司機同仁一起學習，同時也考取聯結車駕照體認司機的辛勞，對運輸作業及客戶管理瞭若指掌，集團從最初的2台車打拼至今，現在已擁有FUSO車款共21台，在台中港區創造了自己的卡車王國，更期許自己秉持其父永續經營的創業精神，再創造下一個更輝煌的30年!
「引領藍海」組冠軍—羿泰交通有限公司 湯金龍先生
湯金龍先生早期白天靠著小貨車當司機送貨晚上當倉儲理貨，偶然在朋友介紹下固定送貨到高雄碼頭，在貨量日漸成長後決定購入更大台且性能穩定的貨車，於是第一台FUSO成為「起家車」。創業過程中，湯先生除了提醒自己、也時常告訴孩子世上沒有不勞而獲的事，凡事要成功就必須努力，困難同時也是挑戰，更不要忘記感恩人生中相遇的貴人與得到的機會，才能擁有更開闊的胸懷、更高的視野與格局。
「引領女力」組冠軍—新航通運有限公司 劉玫伶小姐
劉玫伶小姐追求極致效率，更著重職場安全與員工的照顧，這一切皆仰賴於她秉持的理念：「員工是公司最重要的資產」。從員工視角轉變為經營者猶如跨越巨大鴻溝，從零出發的歷程是艱辛的，唯有不懈的努力與突破才能有今天的成績。公司擁有眾多FUSO車款，且始終秉持著「安全且快速」的原則，提供專業的物流服務，不僅在業界建立了口碑，更取得客戶長足的信賴。
本屆「最佳人氣獎」得主
第一名 順陞交通有限公司 黃信嘉先生，共榮獲194,570票；同為「引領卓越」組冠軍
第二名 新航通運有限公司 劉玫伶小姐，共榮獲130,826票；同為「引領女力」組冠軍
第三名 林建辰先生，共榮獲97,302票
豐富獎項肯定職人辛勞 榮耀獎盃蘊含深厚意義
今年「FUSO HERO 風雲英雄榜」除了延續過往豐富的獎金及獎品之外，上網投票還有機會抽中IPAD PRO、Apple watch series 7、聖保羅松子Q餅、7-11實體商品卡及FUSO 精品等多項大獎，除此之外，在獎盃設計上也別具巧思地以台灣產業鏈為設計概念，傳達各個產業間環環相扣的緊密關係，同時也傳達品牌與所有車主間密不可分的夥伴情誼，於此同時，代表著FUSO HERO 最高榮譽的英雄紅框亦環環相扣，象徵著將FUSO HERO的精神，一代代的傳承下去，FUSO相信當每一個人緊緊團結在一起，勢必能創造一個又一個的不凡奇蹟。