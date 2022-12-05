Polydrops推出電動車專用的露營拖車P19 Shorty，號稱不影響續航力

LEXUS 聯名頂級影廳 MUCROWN，推特色餐點

▲ LEXUS 聯名頂級影廳 MUCROWN，推特色餐點
▲ LEXUS 聯名頂級影廳 MUCROWN，推特色餐點

2GameSome - 有車賞

Lexus秉持「Experience Amazing」的品牌主張，近年來推出多樣化品牌活動，持續引領車主探尋生活中更多的驚奇與無限可能，包含Taste By Lexus、覓境食旅、Glamping奢華野營等，不斷創造獨一無二的奢華體驗，更獲得消費者熱烈迴響。為深耕並拓展Lexus Experience Amazing品味生活的精神，自今年12月起，獨家與奢華的頂級影廳MUCROWN聯名合作，MUCROWN影廳提供獨立且舒適休憩大廳，賓客可自在享用私廚等級的精緻美饌，更以頭等艙包廂式的影廳座位，打造消費者專屬的奢華觀影體驗，創造無與倫比的獨特回憶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Lexus 與 MUCROWN 聯名合作，更推出特色餐點

Lexus本次與MUCROWN跨界合作推出奢華觀影體驗，影廳提供媲美頭等艙的可調式包廂皮革座椅，輕鬆坐臥、恣意調整觀影角度，盡享舒適及尊榮。更備有服務鈴、無線充電座、置物櫃、可調式桌面、抱枕、毛毯等，提供一應俱全的私人觀影空間。除了令人驚艷的觀影體驗之外，影廳結合私廚精緻料理，嚴選台灣食材呈現經典西方菜色，攻佔賓客味蕾，民眾可在等候電影時，於典雅的獨立休憩大廳用餐，亦可於觀影時享用美食，體驗賓至如歸的愜意時光。本次特別推出Lexus聯名全新餐點「費城起司牛肉三明治」，特以香料醃製、大火快炒牛肉，搭配脆辣酸爽的墨西哥辣椒，夾入鬆軟的麵包中，再淋上濃郁起司醬，大口咬下感受肉汁迸發的美味，展現私廚的精緻口味。

Lexus車主專屬觀影伴手禮，本人與同行友人可獲得爆米花或堅米菓1人乙份

為回饋Lexus廣大車主並邀請車主一同享受多元精采的生活型態，即日起凡於MUCROWN影廳觀影並出示Lexus車鑰匙，車主本人與同行友人即可獲得伴手禮1人乙份，更附贈LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店餐點兌換卷註2，邀請車主親身蒞臨體驗Lexus多元完備的動力組合與未來移動的新篇章。

Kia 1-11月全車系累計訂單近萬台，年成長 83 % 再創歷史新高

第五屆商車界奧斯卡「FUSO HERO 風雲英雄榜」昂首前航

Hyundai Custin 訂單破 2,000 台，品牌推首爾雙人行抽獎活動

Porsche 911 Dakar拉力賽設計套件不僅貴，工法製作要花一天半時間

我是廣告 請繼續往下閱讀