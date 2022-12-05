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Hyundai Custin 訂單破 2,000 台，品牌推首爾雙人行抽獎活動

▲ Hyundai Custin 訂單破 2,000 台，品牌推首爾雙人行抽獎活動
▲ Hyundai Custin 訂單破 2,000 台，品牌推首爾雙人行抽獎活動

2GameSome - 有車賞

挾著頂級旗艦家旅 The All-New CUSTIN 訂單累積破 2,000 台的熱銷氣勢，以及全能休旅 VENUE交出大量608台新車，全品牌11月達成總數1,608台佳績，月增成長20.6%，1~11月累計更是14,035台，年增成長19.9%註1，穩居國產品牌之冠。HYUNDAI汽車歡慶年終旺季，擴大邀請消費者來店試乘體驗全新車款陣容，完成試乘就可參加韓國首爾機加酒雙人旅遊行抽獎(價值$60,000元)，主力車款VENUE及PORTER全車系生產供應回穩，本月訂車免久候，進口指定車款再享高額優惠且可立即交車，冬季長假立刻規劃開新車歡樂出遊。本月各車款促銷優惠詳情請洽HYUNDAI全國展示中心。

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車款

優惠內容

國產

乘用車

VENUE

  • 全新升級E-VIEW電子後視鏡
  • 再享高額0利率+FSK藍鑽隔熱紙

Tucson L

進口

乘用車

KONA

N line

  • 升級前後行車紀錄器(價值$9,800)
  • 再享高額0利率+FSK藍鑽隔熱紙

KONA

Electric

  • 限量車價優惠(最高$50,000元)
  • 低頭款/低月付$16,668元
  • 全車第四、第五年延長保固(價值$20,000元)
  • 再享FSK藍鑽隔熱紙

Santa Fe

  • 限量車價優惠(最高$60,000元)
  • 最高$50,000購車金
  • 免費升級前後行車紀錄器(價值$9,800)
  • 再享高額0利率+FSK藍鑽隔熱紙

商用車

Porter

  • 萬元購車金/安全好禮二選一註2
  • 全新升級E-VIEW($15,000)
  • 4年12萬延長保固

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