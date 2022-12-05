潘若迪迎60歲大壽！羅志祥吳宗憲罕見同框 豪華名單出爐
有氧天王潘若迪，日前慶祝60歲生日，也邀請許多演藝圈好友共襄盛舉，沒想到一字排開，全都是大名鼎鼎的人物，包含知名資深製作人王偉忠、綜藝天王吳宗憲、亞洲舞王羅志祥等人都在現場，豪華的陣容讓人看了相當羨慕，也顯現潘若迪的好人緣。
娛樂中心/綜合報導
潘若迪12月4日迎來60歲生日，前天也舉辦了一場「男人幫」的生日聚會，潘若迪也在文中感性寫下，「大家都問老師生日想要什麼？ 說真的：想要的會很多⋯ 但需要的只有一個，就是平安健康快樂，有什麼比這個更有價值」，並祝福所有認識他的朋友平安健康快樂，「讓我祈求願望都能夠實現，謝謝你們的祝福，謝謝今天的男人幫。」
可以從潘若迪的照片看到，賓客一字排開都超級大咖，包含王偉忠、吳宗憲、庹宗康、曾國城、春風、羅志祥、許效舜、小鐘、沈玉琳等人都在現場。此外，臉書留言下方也是星光雲集，張立東、籃籃、梁赫群、蕭淑慎、鍾欣怡等多名好友都來祝賀，可見潘若迪在演藝圈的好人緣。
值得一提的是，羅志祥和吳宗憲已經連續兩年，都有出席潘若迪的生日宴會，雖然節目上鮮少同框，但私底下仍非常熟絡，也意外成為網友討論的焦點，事實上，羅志祥過去陷入桃色風波時，吳宗憲也是大方護航，「或許大家都愛玩，可能年輕嘛！玩心還很重，但是不見得真的有做出什麼樣的事情…」更認為羅志祥沒必要出面道歉。（編輯：詹鎰睿）