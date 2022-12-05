▲ 369 萬起啟動預售，BMW M2 預告導入市場

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙門後驅不敗組合 凌駕控制欲的駕馭想望
大幅領先同級距車款性能表現的全新世代BMW M2承襲諸多BMW M3/M4動力編程與M專屬底盤技術等領先科技，BMW經典的3.0升 M TwinPower Turbo直列六缸引擎搭配M Steptronic運動化八速手自排變速箱，可榨出最大馬力高達460德制馬力，較第一代M2大幅增加了90hp，最大扭力550牛頓米可在廣闊的2,650-5,870rpm轉速域間爆發，0-100km/h加速僅需4.1秒即可完成，其敏捷的操控與優異的性能讓車主無論是征服賽道或日常生活使用皆游刃有餘。
全新世代BMW M2標準配備M專業賽道駕駛及甩尾分析系統，紀錄並分析駕駛每一次的賽道單圈秒數或甩尾角度；領先同級距車款的創新科技十段式M牽引力控制系統，讓駕駛循序漸進地掌握BMW M2強大的動力輸出；選擇M MODE駕馭模式中的TRACK模式，車輛將暫停顯示駕駛輔助系統相關提醒，讓駕駛專心挑戰個人最佳紀錄的同時也盡情感受車尾在彎道中肆意飄移的極致快感。
專屬 BMW M2 全新設計語彙 競技態度震懾人心
帶著純正M基因的全新世代BMW M2以更運動化且充滿競技肌理線條的暴力美學設計佔領眾人視線，全新專屬BMW M2的雙腎型橫柵式水箱護罩採無邊框設計，搭配大面積的矩形下氣壩與兩側進氣口，充滿賽車跑格且兼具優化空氣力學與冷卻效能設計，是全新世代BMW M2最不容錯認的專屬設計語彙。向經典車款BMW 2002致敬的頭燈造型，同樣以矩形輪廓融合於前保桿設計中，搭配光型變化智慧LED頭燈及遠光燈輔助功能，夜晚中以銳利目光提供駕駛更安全的照明科技。
全新世代BMW M2車側表面平整而流暢，格外突顯車身張狂醒目的肌肉線條，方正且寬體的輪拱造型搭配與BMW M3/M4同尺寸的前19、後20吋的M雙輻式930M型輪圈，營造出前所未有的M式肅殺帥氣。車尾一體成形的M擾流尾翼與垂直醒目的反光條設計，加上四出黑色高光澤排氣尾管，為蓄勢待發的BMW M2增添霸氣不羈的競技氛圍。