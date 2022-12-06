今天開搶！7-11雙12「美式45杯1212元」 全家拿鐵買6送6
▲超商咖啡雙12大戰開打，7-11今（6）日起大杯美式45杯1212元、大杯拿鐵32杯也是1212元。（圖／業者提供）
記者黃韻文/綜合報導
2022-12-06 00:07:00
迎接雙12購物節，7-11今（6）日起連續8天開跑「歡慶雙十二」優惠，推出大杯美式45杯1212元、大杯拿鐵32杯1212元，明（7）日加碼限定一天英式紅茶／四季春青茶任選買7送7、香鑽水果茶買3送3。而今天也是全家超商每月一次的「好咖日」，一日限定單品美式、單品拿鐵同品項買6送6。
搶攻雙十二商機，7-ELEVEN今（6）日起至12月13日期間，在OPEN POINT APP行動隨時取祭出「歡慶雙十二」優惠，指定飲品多杯組合皆是1212元，包括大杯美式45杯、大杯拿鐵32杯、黑糖珍珠撞奶30杯、精品美式／拿鐵任選20杯、四季春純奶青／經典純奶茶任選35杯，限定組合價都是1212元。此外，12月7日加碼「一起品茶趣」單日限定好康，英式紅茶／四季春青茶買7送7、香鑽水果茶買3送3，以及黑糖珍珠撞奶買3送3、濃厚黑糖珍珠撞奶5杯230元，《NOWnews》整理折扣包，單杯現折多少一次看。 🟡APP｜12月6日起至12月13日 📍大杯美式45杯1212元，6折 （單杯原價45元，平均特價27元） 📍大杯拿鐵32杯1212元，6.9折 （單杯原價55元，平均特價38元） 📍黑糖珍珠撞奶30杯1212元，6.7折 （單杯原價60元，平均特價40元） 📍四季春純奶青／純奶茶任選35杯1212元，6.9折 （單杯原價50元，平均特價35元） 📍精品拿鐵／美式任選20杯1212元，6.7折起 （單杯最高原價90元，平均特價61元） 🟡APP｜12月7日 📍英式紅茶／四季春青茶 任選買7送7（單杯35元，平均18元） 📍香鑽水果茶 買3送3（單杯70元，平均35元） 📍黑糖珍珠撞奶 買3送3（單杯60元，平均30元） 📍濃厚黑糖珍珠撞奶5杯230元，6.6折（單杯原價70元，平均特價46元） 今天（12/6）正好是全家每月一次的「會員好咖日」，上午10點起在APP隨買跨店取限時一天開賣，單品美式、單品拿鐵不論中杯或大杯，皆享同品項買6送6，每會員限購1組，等於大杯單品美式特價45元、大杯單品拿鐵特價50元，半價爽喝高級的單品系列。此外，極鬆餅也同步任選買6送3，相當於6.7折，Let’s Café罐裝咖啡則有買6送6，平均單罐30元，都是每會員各限購1組。 ▲7-ELEVEN今起連續八天開跑雙12咖啡優惠。（圖／業者提供） ▲每月限定一天的好咖日登場，極鬆餅系列買6送3、約6.7折；Let's Café罐裝咖啡系列買一送一，平均單罐30元。（圖／全家提供）