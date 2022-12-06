這才是下一代C-HR，Toyota釋出C-HR Prologue

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Toyota於日前帶來bZ Compact SUV Concept，更緊湊的身形讓各界認為應該會是純電版C-HR，而近日Toyota就帶來C-HR Prologue。當然也可以視bZ Compact SUV Concept為純電版C-HR，因從外觀上C-HR Prologue有著和bZ Compact SUV Concept相似的造型設計，只不過尺碼部分bZ Compact SUV Concept 4,538mm×1,888mm×1,560mm，比bZ4X較小但比C-HR Prologue來得稍大。
而C-HR Prologue本身，其豐富銳利的線條筆觸與隱藏式後門把手則延續現行C-HR的風格，雖目前為概念車身分，但就先前Aygo X來看，量產版Aygo X和Aygo X prologue造型並未有明顯修改，因此可以相信屆時C-HR量產版應也會保留多數C-HR Prologue設計。而時程部分同樣參考Aygo X年初概念車，年底發表量產規劃，因此預計於2023年底左右就會亮相。
至於動力方面既然視bZ Compact SUV Concept為電動版C-HR，因此C-HR Prologue當然就會是採用燃油動力，這部分目前Toyota尚未透露，但據了解除有Hybrid外亦會有PHEV系統。