行車糾紛引發砸車　前鎮警火速追緝主嫌到案

高雄市前鎮區5日凌晨驚傳7車包圍砸車擄人案，警方以車追人，全案總計有7人到案，目前正進一步釐清事發原因，全案訊後將依妨害秩序及傷害等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官向高雄地方法院聲請羈押及裁定強制處分。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市5日凌晨1時左右，1名陳姓男子開車載著蔡姓女子經前鎮區翠亨北路，遭7輛車攔下，20多名男子下車，其中近10人分持球棒，瘋狂朝陳男轎車車身、車窗猛砸，並押走陳男，警方獲報立即出動快打部隊前往查處，到場後滋事者均已駕車逃逸。
前鎮分局偵查隊隊長陳永豐表示，經查為陳姓男子與蔡姓女子開車途中疑發生行車糾紛，行經該路段時，遭7台車攔下並砸車，陳姓男子遭帶走，前鎮分局、苓雅分局與刑警大隊偵二隊立即組成專案小組，擴大調閱監視器，以車追人。隨即由警網攔查1車2人，帶回顏姓及賴姓主嫌到案，另陳姓被害人手部受傷送醫院診治，
陳永豐指出，經警方漏夜追查，再至台南市等地查緝共犯邱姓、方姓、吳姓、陳姓、陳姓男子等4車5人到案，目前已查緝到案計5車7人。全案詢後將依妨害秩序及傷害等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官向高雄地方法院聲請羈押及裁定強制處分。另將持續追查其他共犯到案，依法嚴辦、絕不寬貸。