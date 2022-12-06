世足／森保一魔術完結篇！日本足球新時代來臨

2022卡達世界盃足球賽16強賽，日本隊遇上屆亞軍克羅埃西亞結果上半場，日本隊43分鐘利用前田大然的射門以1:0領先，下半場克國Ivan Perisic也以頭槌進球回擊，兩隊追平為1:1，進入延長賽，也是16強首度延長，結果120分鐘兩隊踢完平手，PK大戰日本隊卻連續被克國守護神Dominik Livakovic擋下，最後克羅埃西亞以3:1擊敗日本。
記者吳政紘/綜合報導
日本隊監督森保一表示：「選手都很拚命了，但還是無法突破16強的障礙，但是他們也讓我們看到日本的新時代，若是日本足球持續讓我們看到新的景象，我想我們一定能夠突破。」
森保一說，「首先，選手真的是已經拚命了，選手、行政人員都很努力，我們是攜手在這最棒的舞台努力，對於選手、足球大家庭的日本國民們，都十分感謝，雖然這次未能突破16強障礙，但是日本足球最棒的景象持續的話，絕對可以突破的，有這麼好的選手，加上國民背後的支持，日本會團結一心持續跟世界挑戰未來，一定可以突破這樣的障礙，感謝大家幫我們加油，之後也請大家一起持續支持我們，當我們的後盾。」
森保一認為這屆世足賽，日本隊已經擊敗德國、西班牙等隊，未來日本足球不但要趕上世界，還要超越列強，一定可以改變未來。