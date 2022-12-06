世足／亞洲賽區球隊全數遭淘汰 史上僅2隊闖進過8強
卡達世足賽亞洲球隊已經向世界展示出他們的進步，但這樣的幅度似乎還不足以跨過狀態出色的傳統歐美強隊。在日、韓相繼出局後，今年亞洲賽區的球隊已經全數被淘汰，只能指望下一個四年。
記者黃建霖/綜合報導
16強戰率先出戰的澳洲，雖然把阿根廷嚇出一身冷汗，但終究未能跨過；日本雖然對克羅埃西亞率先進球，但被逼平之後，最終倒在了12碼罰球PK大戰；而韓國則是大比分輸給巴西，雙方實力本來就差距甚大，實乃非戰之罪。
這一屆亞洲球隊集體爆發，包括沒能晉級的伊朗和沙烏地阿拉伯都踢出相當好的表現，說明和世界頂級強隊的差距正在縮小。但是冠軍球隊、一流強隊、二級球隊這3個間距之間的差距，可能比想像中的還要大，要想跨越還需要更多努力和巧思。
在世界盃史上，只有2支亞洲賽區的球隊曾打進過8強，分別是1966年的朝鮮和2002年的韓國。都是在20年前的事了，其中一次還有相當大的爭議。
雖然這次未能達成，不過3支球隊從小組賽晉級，也已經是亞洲球隊在世界盃的新紀錄。日、韓皆已展現出他們的精神，那是一種面對強隊也無懼、敢於展示自己的態度，這是很重要的一步。未來他們還任重而道遠。