馬斯克Neuralink面臨聯邦調查！路透：涉嫌虐待動物

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然動物死亡總數並不一定表明Neuralink違反了法規或標準研究實踐，畢竟動物實驗是許多公司推進人類醫療過程中，必經的一環，但 Neuralink的現任和前任員工透露，由於馬斯克要求加快研究速度，動物的死亡數量其實已高於實際所需，而且部分實驗還是因人為方面的錯誤，不得不進行重複測試，導致更多動物被殺死。
從路透取得的內部員工信件看來，不少人員都相信，有必要徹底改革公司動物實驗的方式，其中，匆忙的日程導致準備不足和壓力過大，員工為了趕上最後期限疲於奔命，還常在手術實驗進行前最後一刻做出改變，從而增加了受試動物承受的風險。
現任和前任員工也聲稱，馬斯克一直在努力加速Neuralink的進展，而這在很大程度上取決於動物試驗。3位消息人士透露，馬斯克曾多次告訴員工，要想像自己的頭上綁著1枚炸彈，動作必須更快。
5名從事相關動物實驗的人員告訴路透，自己曾於內部提出擔憂，希望採用更傳統的測試方法，而非在早期測試時，就急於解決問題或得出完整結論，導致測試過程過快或重複，讓更多動物受到荼毒，並呼籲管理層在實驗方面更加慎重，卻被告知，有鑑於馬斯克對速度的要求，相關訴求不可能達成，最終更有部分員工出於對動物實驗的擔憂而離職。
據悉，Neuralink已多次錯過向美國食品暨藥物管理局（FDA）取得人體試驗許可的內部最後期限，馬斯克對此也大感不滿；相較之下，Neuralink的競爭對手Synchron取得更大成功，於2021年就獲得美國監管機構的人體試驗許可，並已在澳洲完成針對4名受試者的研究，還在今年7月又達成1個重要里程碑，即首次將其裝置植入美國1名患者體內。
截至發稿時間為止，路透尚無法確定聯邦調查的範圍有多大，也無法確定是否涉及員工透露的，有關動物試驗的相同問題，美國農業部監察長發言人亦拒絕置評。