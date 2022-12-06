CoCo珍珠鮮奶茶「買1送1」限1天 魏姐包心粉圓變手搖飲
CoCo都可聯手Uber Eats外送「誠意燒仙草」、「莓果派對」限同品項「買1送1」，不用輸入優惠碼，優惠只到今天！明（7）日是官方週三好友日，則祭出大家最愛的「珍珠鮮奶茶買1送1」，限定1天的好康記得手刀搶購。而不要對我尖叫則聯名「魏姐包心粉圓」推出「冬瓜菊花綠豆包心」和「黑糖桂圓紫米歐蕾」，把人氣甜品直接拿來喝。
記者蕭涵云/綜合報導
CoCo都可快閃Uber Eats外送優惠，熱呼呼的中杯「誠意燒仙草」或草莓季大杯「莓果派對」，只要同品項都能有「買1送1」優惠，而且不用輸入優惠碼就能開喝，好康只到今天12/6，限CoCo合作門市（數量有限，售完為止）。
明天CoCo都可週三好友日更大方，竟然祭出超人氣「珍珠鮮奶茶買1送1」大優惠，只要12/7打開CoCo都可的LINE官方帳號，即可領券享有優惠；再到CoCo都可訂、線上點單憑券就能享有珍珠鮮奶茶「第二杯0元」的優惠！提醒大家，每人可以獲得2張優惠券，每筆訂單則最多使用2張，（限當天使用；數量有限，售完為止）
同時CoCo都可LINE官方帳號，還推出好友可享「全品項杯杯折5元」優惠，整整12月至12/31前於都可訂線上訂購，就能享有飲料折扣；還有「大單優惠」消費滿千元就打85折，快揪辦公室同事一起喝。
另外，不要對我尖叫則聯名「魏姐包心粉圓」推出限定飲品，拿出兩大品牌人氣商品做結合，以不要對我尖叫的招牌飲品冬瓜菊花、搭配魏姐人氣綠豆包心，打造成Q彈香氣滿滿的「冬瓜菊花綠豆包心」，清爽口感越嚼越香。冬日最愛的魏姐桂圓紫米，這次加上不要對我尖叫的人氣黑糖珍珠歐蕾，濃郁的「黑糖桂圓紫米歐蕾」一杯滿足咀嚼控，這個冬天就把人氣甜品直接拿來喝。