冬令進補越吃越美！如嬌花膠雞鍋物開箱 膠原蛋白滿出來
冬令進補火鍋竟然越吃越美！中山商圈悄悄進駐頂級「如嬌花膠雞鍋物」，大手筆把宮廷進補的聖品、ㄧ斤要價上萬的珍貴花膠放入鍋，熬煮成一鍋金黃色的雞湯香醇又濃郁，好吃到會黏嘴唇！再搭配活體海鮮和日本A5和牛等浮誇美味，超誘人。竟然還有隱藏菜單「海膽XO醬乾拌麵」、韓式「剝皮辣椒鮮活醬蟹」、「嬌麻炸雞腳踝」都超好吃，12/9開幕至12/31到店消費還每人贈送「鮮活九孔鮑魚」乙隻。
記者蕭涵云/台北報導
「如嬌花膠雞鍋物」創辦人許益豪曾長期在香港從事餐飲業，把在當地令他驚為天人的經典花膠雞鍋在台重現，他分享自己當時愛上這款美味、一個月至少會吃一次。特別選用中菜四大珍稀海味「鮑、參、肚、翅」中的「肚」，也就是海魚的魚鰾，富含滿滿膠原蛋白及高達76%的蛋白質，不只是宮廷劇中常看到的進補聖品、也是香港人愛用的滋補妙方。
「如嬌」選用一斤要價上萬的高級野生鱸魚花膠，搭配阿里山放牧飼養的玉米雞、帶骨金華火腿與北海道干貝等高檔食材，熬煮至少兩至三天打造出金黃濃郁的湯頭，整鍋滿滿的膠原蛋白，好喝到會黏嘴唇！主打浮誇的「雙龍戲珠御用海陸套餐」，一次吃得到特選日本A5和牛、無骨牛小排、鮮雞胇，還有活體波士頓龍蝦、紅蟳、生食級干貝、現流龍膽石斑與泰國蝦等海味；口感脆彈、風味各異的「手工鍋料拼盤」，則裝有創辦人親自尋訪的美味芋頭貢丸、芹菜貢丸、雲吞和蛋餃。
貼心的桌邊服務不只幫煮食材，還會替大家關注花膠燙煮的最佳時刻，其實花膠的價值取決於厚度，越厚越有價值，而且本身沒有太多味道，口感倒是很Q嫩，女生記得來這一定要多吃幾口金黃雞湯煮過的厚彈花膠，冬令進補才能越吃越美啊。店員還會幫忙將鍋中一整隻玉米雞分切、去骨，記得蘸上如嬌特製的松露蔥油醬或是獨門胡椒粉，吃吃看有別於鍋中的迷人美味；幸運的話，還可以獲得撥蝦服務喔。
而且「如嬌」店如其名，希望打造能為女性客群帶來美味與美貌的進補鍋物，並呼應主打美味以現代東方風格設計店裝，在牆上重現優雅東方水墨、蘊含桃花元素的細節，內斂古典的氣氛還獲得「2022年度芬蘭Arch Design Award銅牌」設計獎肯定。
不只鍋物精彩，還有多道隱藏菜單不容錯過，濃郁鹹香的「海膽XO醬乾拌麵」口感很有咬勁；包入海苔一起吃的韓式「剝皮辣椒鮮活醬蟹」鮮而不腥，還奉上熱薑茶平衡寒性。最推薦酒香四溢的「如癡如醉如嬌醉雞卷」、以及超香脆涮嘴的「嬌麻炸雞腳踝」。12/9開幕至12/31，到店消費還每人贈送「鮮活九孔鮑魚」乙隻，大家真的要餓一點來，才能吃得下所有好料啊。
「如嬌花膠雞鍋物」餐廳資訊
地址：台北市中山區民權東路三段60巷9號1樓
電話：02-25094588
營業時間：周一至周五17:00-23:30、週六日12:00-23:30
訂位連結：https://mpea.me/ov6LC