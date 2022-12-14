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冬令進補越吃越美！如嬌花膠雞鍋物開箱　膠原蛋白滿出來

▲冬令進補火鍋竟然越吃越美！中山商圈新開的「如嬌花膠雞鍋物」，把宮廷進補的聖品、ㄧ斤要價上萬的珍貴花膠放入鍋，香醇又濃郁金黃色雞湯，好吃到會黏嘴唇！還有隱藏菜單「海膽XO醬乾拌麵」、韓式「剝皮辣椒鮮活醬蟹」、「嬌麻炸雞腳踝」都超好吃，開幕還送「鮮活九孔鮑魚」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲冬令進補火鍋竟然越吃越美！中山商圈新開的「如嬌花膠雞鍋物」，把宮廷進補的聖品、ㄧ斤要價上萬的珍貴花膠放入鍋，香醇又濃郁金黃色雞湯，好吃到會黏嘴唇！還有隱藏菜單「海膽XO醬乾拌麵」、韓式「剝皮辣椒鮮活醬蟹」、「嬌麻炸雞腳踝」都超好吃，開幕還送「鮮活九孔鮑魚」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

冬令進補火鍋竟然越吃越美！中山商圈悄悄進駐頂級「如嬌花膠雞鍋物」，大手筆把宮廷進補的聖品、ㄧ斤要價上萬的珍貴花膠放入鍋，熬煮成一鍋金黃色的雞湯香醇又濃郁，好吃到會黏嘴唇！再搭配活體海鮮和日本A5和牛等浮誇美味，超誘人。竟然還有隱藏菜單「海膽XO醬乾拌麵」、韓式「剝皮辣椒鮮活醬蟹」、「嬌麻炸雞腳踝」都超好吃，12/9開幕至12/31到店消費還每人贈送「鮮活九孔鮑魚」乙隻。

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「如嬌花膠雞鍋物」創辦人許益豪曾長期在香港從事餐飲業，把在當地令他驚為天人的經典花膠雞鍋在台重現，他分享自己當時愛上這款美味、一個月至少會吃一次。特別選用中菜四大珍稀海味「鮑、參、肚、翅」中的「肚」，也就是海魚的魚鰾，富含滿滿膠原蛋白及高達76%的蛋白質，不只是宮廷劇中常看到的進補聖品、也是香港人愛用的滋補妙方。

「如嬌」選用一斤要價上萬的高級野生鱸魚花膠，搭配阿里山放牧飼養的玉米雞、帶骨金華火腿與北海道干貝等高檔食材，熬煮至少兩至三天打造出金黃濃郁的湯頭，整鍋滿滿的膠原蛋白，好喝到會黏嘴唇！主打浮誇的「雙龍戲珠御用海陸套餐」，一次吃得到特選日本A5和牛、無骨牛小排、鮮雞胇，還有活體波士頓龍蝦、紅蟳、生食級干貝、現流龍膽石斑與泰國蝦等海味；口感脆彈、風味各異的「手工鍋料拼盤」，則裝有創辦人親自尋訪的美味芋頭貢丸、芹菜貢丸、雲吞和蛋餃。

▲黃金花膠雞湯鍋3,200元；需提前1天預訂、建議4人以上食用的雙龍戲珠御用海陸套餐8,380元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「如嬌」主打頂級滋補火鍋，12/9正式開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲如嬌選用高級野生鱸魚花膠，滿滿膠原蛋白。（圖／記者蕭涵云攝）
▲選用高級野生鱸魚花膠，滿滿膠原蛋白。（圖／記者蕭涵云攝）
貼心的桌邊服務不只幫煮食材，還會替大家關注花膠燙煮的最佳時刻，其實花膠的價值取決於厚度，越厚越有價值，而且本身沒有太多味道，口感倒是很Q嫩，女生記得來這一定要多吃幾口金黃雞湯煮過的厚彈花膠，冬令進補才能越吃越美啊。店員還會幫忙將鍋中一整隻玉米雞分切、去骨，記得蘸上如嬌特製的松露蔥油醬或是獨門胡椒粉，吃吃看有別於鍋中的迷人美味；幸運的話，還可以獲得撥蝦服務喔。

而且「如嬌」店如其名，希望打造能為女性客群帶來美味與美貌的進補鍋物，並呼應主打美味以現代東方風格設計店裝，在牆上重現優雅東方水墨、蘊含桃花元素的細節，內斂古典的氣氛還獲得「2022年度芬蘭Arch Design Award銅牌」設計獎肯定。

不只鍋物精彩，還有多道隱藏菜單不容錯過，濃郁鹹香的「海膽XO醬乾拌麵」口感很有咬勁；包入海苔一起吃的韓式「剝皮辣椒鮮活醬蟹」鮮而不腥，還奉上熱薑茶平衡寒性。最推薦酒香四溢的「如癡如醉如嬌醉雞卷」、以及超香脆涮嘴的「嬌麻炸雞腳踝」。12/9開幕至12/31，到店消費還每人贈送「鮮活九孔鮑魚」乙隻，大家真的要餓一點來，才能吃得下所有好料啊。

「如嬌花膠雞鍋物」餐廳資訊
地址：台北市中山區民權東路三段60巷9號1樓
電話：02-25094588
營業時間：周一至周五17:00-23:30、週六日12:00-23:30
訂位連結：https://mpea.me/ov6LC

▲好吃到會黏嘴唇的濃郁「黃金花膠雞湯鍋」3,200元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲好吃到會黏嘴唇的濃郁「黃金花膠雞湯鍋」3,200元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲需提前1天預訂、建議4人以上食用的「雙龍戲珠御用海陸套餐」8,380元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲需提前1天預訂、建議4人以上食用的「雙龍戲珠御用海陸套餐」8,380元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲把蟹黄拌好，放在白飯上搭配海苔，吃得到滿滿鮮味。「剝皮辣椒鮮活醬蟹」550元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲把蟹黄拌好，放在白飯上搭配海苔，吃得到滿滿鮮味。「剝皮辣椒鮮活醬蟹」550元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「柴魚紅蔥雞油飯」80元、「海膽XO醬乾拌麵」280元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「柴魚紅蔥雞油飯」80元、「海膽XO醬乾拌麵」280元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲女生來一定要記得多吃幾口花膠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲女生來一定要記得多吃幾口花膠，記得讓店員幫忙留意最佳烹煮時間喔。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「如嬌」店裝設計獲「2022年度芬蘭Arch Design Award銅牌」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲由元盛室內裝修設計與原季室內設計聯手打造「如嬌」店裝，獲「2022年度芬蘭Arch Design Award銅牌」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲店內設計走現代東方風格。（圖／記者蕭涵云攝）
▲店內設計走現代東方風格。（圖／記者蕭涵云攝）
▲創辦人許益豪，結合一眾餐飲業好友催生「如嬌花膠雞鍋物」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲創辦人許益豪，結合一眾餐飲業好友催生「如嬌花膠雞鍋物」。（圖／記者蕭涵云攝）

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