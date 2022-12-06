錯過捶心肝　高雄跨年再爆彩蛋　原子少年首唱雙面舞台

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除了跨年花火，當今最火紅的原子少年首度參與跨年演出，就有登上高雄雙面舞台，以更多元的視角呈現歌舞表演，對此金星團員表示，第一次唱跨年就被粉絲以「雙面舞台」260度包圍，超級幸福！跨年當天也會帶著特別編排的演出，登上跨年史上前所未有的雙面舞台，把金星魅力發揮到最大，和粉絲一起嗨翻高雄跨年夜！
從韓國受訓回來的「Ozone」團員們也很感謝高雄市政府的邀請，讓他們有機會到高雄陪伴大家一起跨年，配合雙面舞台的設計，也將帶來震撼演出，請大家拭目以待。這次「2023高雄跨年亞灣未來市演唱會」兩大男團聯手獻唱，與雙面舞台「強強聯手」，必定吸引歌迷到場支持，在港都迎接新的一年。
來自原子少年選秀節目的「金星」，成員擁有中性魅力、可動可靜，再加上堅強唱跳實力，以第三名之姿從原子少年選秀節目出道，日前更在金鐘獎殿堂壓軸登場，獻唱多首熱門歌曲，受到年輕族群熱烈關注。
超人氣男團「Ozone」今年9月剛成團，6位成員出道後邀約不斷，11月也發行最新單曲「O.A.O.」獻給一路支持的粉絲，MV釋出不到24小時，觀看次數超過30萬，如今在YouTube上，更飆出破200萬點擊率，未來發展不容小覷。
高市府呼籲，2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》，倒數後將施放180秒「亞灣跨年花火」，施放花火有落焰區，12/31請勿進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的區域範圍，到現場跨年的民眾務必注意自身安全，平安開心迎接2023年。