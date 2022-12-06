醫美睜大眼（下）避免冤枉錢！專家教你判斷「3不4要」

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「你臉上斑很多，可以直接購買皮秒雷射！」許多消費者在醫美診所諮詢時，經常被諮詢師或美容師強迫推銷，大多也往往是以肉眼認定客人的肌膚狀態，提供療程的建議。然而，肉眼的認定相當粗糙，也可能造成治療失敗的風險，隨著科技進步，客人應慎選是否有提供肌膚檢測的醫美診所，北市某知名醫美診所提供客人免費的肌膚檢測，以「科學數據」取代美容師、諮詢師的主觀意識。
檢測結果出來後，諮詢師再以該客人的肌膚狀況做詳細的說明，並安排適合的複合式療程，以記者親身嘗試為例，本身有斑點、肌膚乾燥的問題，透過儀器亦精準呈現肌膚狀態，諮詢師現場衛教平時保養的注意事項，並建議療程先以水飛梭深層清潔、加強補水，接著以藻針療程幫助皮膚深層代謝，最後才施以皮秒雷射淡化斑點。而最後是否買單，仍由消費者自行決定，諮詢師絕不強迫。
創辦人台北市醫美診所劉執行長坦言，許多診所會灌輸消費者，頭痛醫頭、腳痛醫腳的觀念，以斑點為例，通常就會推銷客人直接打皮秒雷射，等到術後臉部發生狀況之後再做醫美保養療程。而好的流程，應該是幫助客人先將皮膚保養確實，打好基底，以致於後續進行皮秒雷射時，不至於對肌膚造成太大傷害。
若消費者同意進行療程，該診所諮詢師也會進行回診追蹤紀錄，同樣會進行肌膚檢測，目標是掌握客人肌膚的變化，依照現況調整療程，也希望客人可以一次一次務實地看見自己的進步，而非做完療程後，客人覺得療效不佳，然而諮詢師卻聲稱「看起來有比較好啊！斑感覺比較淡了！」這些毫無根據的說法。
關鍵二：找到一個好的諮詢師，比購買便宜療程來得重要
台北市醫美診所劉執行長告訴本站記者，現在消費者意識抬頭，深知如果要找專業、避免走冤枉路，針對價錢，就要付出一定的代價。不過有趣的是，客人到診所諮詢時，仍相當在意價格是否便宜。他強調，找一個好的諮詢師，比購買便宜療程來的重要。一個好的諮詢師，會客觀的幫你安排客製化的療程，提供應有的數據追蹤，確切且及時解決每位客人的肌膚問題，而非不分青紅皂白、僅是基於自己的經驗，推銷給你「根本不需要」的療程。去蕪存菁後，即便價格昂貴也會花得安心值得、也才能真正看見效果。
關鍵三：醫美診所是否提供精準服務、實際教育，以購買「合適」的療程
「要懂得做一個『聰明』的消費者。」劉執行長說。客人評估適合的診所或諮詢人員時，建議可透過「三不、四要」的原則以進行評斷。
1.三不選擇：「不了解客戶需求，不提供數據分析，不適合的療程」若諮詢人員這三點都踩雷，都不應該列入購買考量。
2.四要選擇：一個優秀的諮詢人員必定「要解說儀器原理、要仔細分析肌膚學理、要合理價格行情，並要主動告知顧客貨品是否為原廠來源」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55732
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