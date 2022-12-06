第五屆商車界奧斯卡「Fuso Hero 風雲英雄榜」完美落幕
台灣戴姆勒亞洲商車所主辦的「Fuso Hero 風雲英雄榜」，自2018年開辦至今堂堂邁入第五屆，不僅凝聚用戶向心力，也已是商用車界的年度盛事，更在商用車市場樹立他人難以超越的標竿。
Carture 車勢文化
第五屆「Fuso Hero 風雲英雄榜」，為了感謝並表揚引領台灣經濟揚帆前行的運輸英雄們，DTAT每年皆精心籌辦系列活動，不僅連年盛事獨具巧思，更秉持著不斷創新的理念、時時關注台灣社會脈動，每年皆透過不同的獎項設計及主題企劃，持續肯定各領域的商車英雄們為台灣打拼邁進，是故五年來更擁有了商車界奧斯卡典禮之美名！今年「Fuso Hero 風雲英雄榜」頒獎典禮特別選在台南安平「福爾摩沙遊艇酒店」舉辦，現場打造宛如貨櫃碼頭般的實境舞台、並以象徵破浪前行的「引領成就(Fuso LEADS)」主題意象，寓意只要懷抱夢想、勇於挑戰，即使在風雨中也能昂首前航，並藉此鼓勵Fuso Hero運輸英雄們成就掌握在己！
Fuso Hero 商車界奧斯卡 236個英雄故事被眾人看見
「Fuso Hero 風雲英雄榜」從2018年起逐年累積在運輸界的聲量與影響力，今年一共募集到236組的FUSO車主參選及動人故事、累積了307萬的投票數，可見FUSO運輸英雄在辛勤工作之餘亦不吝分享過程中的感動故事，並維持相當高的參與度及活動熱忱。為了讓這群為台灣經濟默默貢獻的英雄們能被更多人看見，除了每年招募創業或經營事業有成的「引領卓越組」之外，今年特別規劃中小企業或自行創業的「引領藍海組」，以及在家庭與工作皆扮演重要角色的女性所規劃的「引領女力組」，透過不同面向的用車故事，讓更多的Fuso Hero在社會上發光發熱的事蹟，成為鼓舞所有運輸從業人員的正能量。
組別多元競爭激烈 冠軍得主實至名歸
本屆「Fuso Hero 風雲英雄榜」的競賽項目分別為「引領卓越」、「引領藍海」、「引領女力」、「最佳人氣」四個組別，透過激烈的網路票選及專業評審團的仔細討論後終於底定各組別的得獎名單：
黃信嘉先生承襲前台中市貨櫃公會理事長黃德益先生志業，從小在公司、碼頭、工廠環境中長大的他，成年後毅然決然接下父親打拼30多年的事業進入集團工作，自基層做起與司機同仁一起學習，同時也考取聯結車駕照體認司機的辛勞，對運輸作業及客戶管理瞭若指掌，集團從最初的2台車打拼至今，現在已擁有FUSO車款共21台，在台中港區創造了自己的卡車王國，更期許自己秉持其父永續經營的創業精神，再創造下一個更輝煌的30年!
湯金龍先生早期白天靠著小貨車當司機送貨晚上當倉儲理貨，偶然在朋友介紹下固定送貨到高雄碼頭，在貨量日漸成長後決定購入更大台且性能穩定的貨車，於是第一台FUSO成為「起家車」。創業過程中，湯先生除了提醒自己、也時常告訴孩子世上沒有不勞而獲的事，凡事要成功就必須努力，困難同時也是挑戰，更不要忘記感恩人生中相遇的貴人與得到的機會，才能擁有更開闊的胸懷、更高的視野與格局。 劉玫伶小姐追求極致效率，更著重職場安全與員工的照顧，這一切皆仰賴於她秉持的理念：「員工是公司最重要的資產」。從員工視角轉變為經營者猶如跨越巨大鴻溝，從零出發的歷程是艱辛的，唯有不懈的努力與突破才能有今天的成績。公司擁有眾多FUSO車款，且始終秉持著「安全且快速」的原則，提供專業的物流服務，不僅在業界建立了口碑，更取得客戶長足的信賴。 第一名 順陞交通有限公司 黃信嘉先生，共榮獲194,570票；同為「引領卓越」組冠軍
第二名 新航通運有限公司 劉玫伶小姐，共榮獲130,826票；同為「引領女力」組冠軍
第三名 林建辰先生，共榮獲97,302票
豐富獎項肯定職人辛勞 榮耀獎盃蘊含深厚意義
今年「Fuso Hero 風雲英雄榜」除了延續過往豐富的獎金及獎品之外，上網投票還有機會抽中IPAD PRO、Apple watch series 7、聖保羅松子Q餅、7-11實體商品卡及Fuso 精品等多項大獎，除此之外，在獎盃設計上也別具巧思地以台灣產業鏈為設計概念，傳達各個產業間環環相扣的緊密關係，同時也傳達品牌與所有車主間密不可分的夥伴情誼，於此同時，代表著Fuso Hero 最高榮譽的英雄紅框亦環環相扣，象徵著將Fuso Hero的精神，一代代的傳承下去，FUSO相信當每一個人緊緊團結在一起，勢必能創造一個又一個的不凡奇蹟。
FUSO明星車款來助陣 為運輸英雄們增添光彩
本屆Fuso Hero風雲英雄榜頒獎晚宴，精心展示4台FUSO明星車款：
採用符合歐盟六期排汙標準的3.0L高效能柴油引擎，擁有150匹最大馬力與40.8公斤米的扭力峰值表現，採用符合歐盟六期排汙標準的3.0L高效能柴油引擎，擁有150匹最大馬力與40.8公斤米的扭力峰值表現，該車系全車款皆可加裝雙油壓缸升降尾門，尾門最大載重值達到1.25噸，加上ESP車身電子動態穩定系統、AEBS緊急煞車輔助系統、LDWS車道偏移警示系統、BOS煞車優先系統、ASL 排檔桿鎖定裝置、斜坡起步輔助(自手排專屬)所建構的完善安全防護，讓頭家在打拼之餘更無後顧之憂的向前衝。
- 全車系可加裝升降尾門 頭家首選六期堅達Canter PRO5
符合人體工學的車艙設計是頭家辛勤打拼之於的得力助手，採用共軌式柴油噴射引擎及VGT可變幾何渦輪增壓器的6M60引擎在低轉速域也能獲得強大起步衝勁，不僅如此，Fighter車系還配備有自動雨刷、自動頭燈、整合式方向盤控制鍵等功能，一應俱全的配備讓頭家在運輸過程中更加輕鬆；同時，Fighter 13.5噸車型除了是同級唯一，於2023年即將上市的18噸車型在煞車系統也加以強化，其超長軸距使荷重能力增加，不僅載重升級也能提升車趟生產力，再甫以ESP車身電子動態穩定系統、AEBS緊急煞車輔助系統、LDWS車道偏移警示系統、BOS煞車優先系統的協助下創造更安全的運輸用車環境。
同級中的指標車款Supergreat，採用Mercedes-Benz OM470引擎，不僅低轉速便能發揮最大輸出，搭配同樣源自於Mercedes-Benz的ShiftPilot自手排變速箱，其優異的變速效能更是提升性能及降低油耗的絕佳利器；除了優異的動力表現，舒適的座艙氛圍配合氣壓懸吊座椅及整合式儀表板亦可有效提升整體的行車舒適便利性，其餘像是自動雨刷、 自動頭燈及整合式方向盤控制鍵等功能應有盡有，配合ESP車身電子動態穩定系統、AEBS緊急煞車系統、LDWS車道偏移警示系統、LIM車輛限速器、BOS煞車優先系統、ASR 牽引力控制系統、ESS緊急煞車警示系統、EBS電子煞車系統、斜坡起步控制及脫困模式等多項安全配備的輔佐下，替頭家及企業創造更廣大的營運規模!
明星藝人相挺High翻全場 鼓勵運輸英雄為台灣繼續轉動
「Fuso Hero 風雲英雄榜」頒獎典禮向來以氣勢磅礡著稱，今年晚宴開場請來跨界小提琴演奏家康妮媚為活動揭開序幕，在激昂的樂音演奏中，30位Fuso Hero踏上尊榮紅毯，宛如來到國際級頒獎會場！期間隨著頒獎活動的進行，由國際冠軍魔術師陳日昇帶來魔幻的娛樂表演，讓30位Fuso Hero成為榮耀焦點，共創經典回憶！活動壓軸則請到紅遍海內外的知名搖滾樂團–動力火車，為整場活動掀起最終高潮，在志琳及秋興極具爆發力的演唱中，帶來一首首膾炙人口的經典曲目High翻全場。不僅如此，動力火車也在會中分享他們敬業「行駛」25年的心路歷程，縱使演藝路上挑戰不斷，憑藉著對歌唱的熱愛，初心依舊、奮力向前，夢想終能成真。而這樣的真情故事，也鼓勵了現場為台灣持續轉動的運輸英雄們，在未來的路上持續昂首前航！