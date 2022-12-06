綠推選罷法修法擴大排黑　王鴻薇：轉移敗選和黑道焦點？

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王鴻薇今上午受訪也直言，這部分修法她支持，且甚至是不是應更周全？現在只有黑、金、槍、毒，應該讓社會大眾更多討論。話鋒一轉，王鴻薇說，這件事也凸顯民進黨在立法院是壓倒性多數，也有人質疑為何現在才修法？是否因敗選還有黑道問題，想要轉移焦點？希望民進黨團要處理黑道問題需誠懇解決，修法方向可以來討論。
至於葉林傳昨日民進黨立委林淑芬指控曾涉勒索，王鴻薇重申，葉林傳沒有前科，到底符合民進黨所謂不能參選哪一項？把他跟前國策顧問黃承國相提並論，「這不是很荒謬嗎？黃承國不但有前科還被關過」。她強調，政治人物應被公開檢驗，但標準要很清楚。
民進黨近來反咬國民黨與黑道牽連，國民黨中常委蕭景田也被點名。王鴻薇說，有關現在台灣黑道是不是太猖獗，之前有這麼多重大治安事件震驚全國，執政黨是否能正視？更重要的是民進黨自己內部都承認有黑道中常委，民進黨又該不該處理？若還不能正視自己黨內有黑道，如何去回應社會大眾對黑道治國、治黨問題？
媒體追問，黨內基層擔心補選一直圍繞黑道，會不會擔心打到自己人導致失分？王鴻薇回應，應是吳怡農自己擔心，此問題最重要是吳怡農當時擔任民進黨台北市黨部主委，旁邊所圍繞的人士。王鴻薇說，大家記得當時有「吳怡農條款」，不然就連選舉資格都沒有，這個量身打造的條款就是前國策顧問黃承國打造，他也呼籲吳回應黃承國問題，解決了那自身問題也就解決了。