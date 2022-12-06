「痔」療新利器，解決你我的難言之隱！

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血便來勢洶洶，痔瘡為何找上門？
大部分的人在察覺到自己可能有痔瘡時，第一個發現的症狀通常是排便出血，或是有異物從肛門脫出。不過，仍有其他可能的症狀要注意。一旦無法忍受或超過48小時以上無法自行消退，甚至導致貧血，記得盡快找相關專科醫師協助！
・大便出血（鮮血呈現）
・大完便後會有異物突出
・吃完燥熱食物，肛門有腫脹感
・如廁後肛門有劇痛感
張伸吉主任分享，在他的行醫過程，發現新竹是痔瘡人口較多的城市，可能和工作環境、壓力有關，包括久坐、不運動、無法如期大小便等。此外，久坐馬桶也是風險族群之一，因為肛門沒有獲得良好支撐時，容易產生痔瘡。提醒民眾不要久待廁所玩遊戲、看影片。
痔瘡的嚴重程度可分為：
・第一級：排便時出現少量出血，或伴隨搔癢感與分泌物。
・第二級：除了出血，痔瘡會脫出肛門，但便後會自動縮回。
・第三級：痔瘡持續增大，排便脫出肛門後，必須用手將其推回肛門。
・第四級：痔瘡長時間脫出，且無法用手推回。
無痛治療，讓你不再有「痔」難伸
傳統痔瘡切除手術常造成病人巨大的疼痛，多處肛門傷口也容易感染，術後排便的撕裂感更令人難以忍受。因此，一般會建議以保守治療改善，也就是改變生活習慣，搭配痔瘡藥膏、口服藥等，大部分的痔瘡都有機會自行消退。然而，醫師還是會依據病人症狀來做決定。以下介紹現在4種微創痔瘡手術：
・HET冷凝刀治療：適合痔瘡初期、第一度，出血症狀為主・
・雙極雷射痔瘡消融手術：適合第2-3度痔瘡為主，可處理脫垂、腫脹、出血等症狀。
・PPH肛門環狀切除手術：適合同時合併直腸黏膜脫垂患者。
・Ligasure組織凝集儀：輔助進行痔瘡切除，因為這種方式尚需切除2-3大塊痔瘡組織，還是會造成術後肛門疼痛，但可以減少術中肛門縫合止血的針數，僅可稍微減低疼痛，因此稱作減痛痔瘡手術方式。
張主任也分享，曾收治一名病患是平常一起打網球的球友，因為痔瘡問題就醫，檢查後發現嚴重程度適合接受雙極雷射痔瘡消融手術。沒想到手術後過兩天竟然就在球場遇到他，可見現在微創痔瘡手術已與傳統切除手術大不同！
擺脫痔瘡有良方，醫師教你這樣做
雖然任何手術都有復發的可能性，不過，養成良好的生活習慣還是非常重要，該如何預防痔瘡再次發生？
・多吃蔬果、膳食纖維
・規律運動
・養成良好排便習慣、固定時間排便
・改善便秘問題
・減少久坐馬桶時間
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