蔥蒜竟是「葷的」？　泌尿醫師揭可提升「想要的感覺」禁慾者禁食

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至於佛教和道教所說的五葷（也稱為五辛），雖然有一點差異，禁食的說法也很多種，但不外乎是蔥、蒜、韭類的食物，原來這些食物吃下後會讓口腔氣味會變重，讓修行者不易入定，《楞嚴經》曰五葷熟食發淫，生啖增恚，故釋氏戒之，故將這些食物列為「禁食之物」。
泌密會客室以科學的角度為大家分析其中的成分，其實蔥蒜有助勃起和提升睾固酮，其中所含的大蒜素和消化後產生的硫化物，會增加血液中一氧化氮的濃度，食用後有助於擴張血管、增加血流量及放鬆血管平滑肌，在臨床實證醫學上發現有助於治療高血壓和勃起功能障礙。
根據研究指出，蔥蒜類有助於提高睾固酮水平，增強睾丸、前列腺和附睾等生殖器官的抗氧化酶活性，幫助減緩睪丸細胞的損傷，有助精子的產生以提高男性的生育率。
泌密會客室說明，睪固酮是男性發育生殖器官及發揮性徵重要的性激素，研究指出增加睪丸血流量與睪固酮的產生有正相關，能幫助製造精子。
蔥蒜食物是天然又健康的食材，食用有助於血管擴張、幫助提升性慾，但泌密會客室提醒，原本患有攝護腺炎或尿路系統發炎者要避免食用，以免加重病情。
本文經 陳偉傑、羅詩修醫師 臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》授權報導
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