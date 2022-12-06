台灣汽車駕照「雞腿不能換」！烏克蘭正妹失敗3次爆哭
來自烏克蘭的YouTuber林佳娜（Tatiana Lin）來台多年，近日分享自己報考汽車駕照的心路歷程，為了能開車上路，經歷4次筆試和2次路考才終於如願以償，但在成功之前，林佳娜於鏡頭前多次崩潰爆哭，令粉絲相當心疼。
編輯中心/綜合報導
佳娜於5日發布影片，說明自己18歲時已在烏克蘭取得汽車駕照，但其實那邊只要多給些錢，即便不會開車、沒有上課都可以拿到，但她萬萬沒想到，自己在台灣考駕照居然失敗了3次之多，並將考取歷程拍成影片紀錄。
佳娜於今年8月開始上駕訓班課程，結訓後的前兩次考試全敗在筆試，因為她看不懂英文，可中文對她來說也頗有難度，有許多沒看過的單字及專業術語，而第二次的筆試成績拿到82.5分不合格，佳娜因此在鏡頭前崩潰「我現在要哭很大聲，為什麼是我，為什麼那麼笨」。
第三次後終於以87.5分通過筆試，但這次卻換路考卡關，使她再次爆哭「又沒過！X！第三次！我忘記拉P檔跟D檔，和手剎車...這個為什麼那麼不公平，我好像這輩子沒辦法拿駕照」。所幸在第四次考試中，筆試和路考通通沒有難倒佳娜，並在11月17日拿到她夢寐以求的汽車駕照，興奮直喊「半年終於拿到我的駕照」，粉絲們也紛紛在留言區祝賀，並鼓勵要多上路，「考到駕照後，接下來就是經驗累積，小心開車為上，最後恭喜考到駕照！」（編輯：李惠婷）