中職／台鋼擴編選秀名單出爐！兄弟杜家明被選中

世足／禁區外顛球後穿插打門　Richarlison讓英球評驚嘆

▲巴西前鋒Richarlison。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西前鋒Richarlison。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

身為本屆世界盃在社群網站上收穫最多粉絲的球員，巴西前鋒Richarlison在對韓國的比賽中，再次展現驚人的天賦，將自己對足球的靈感用細膩的腳法給踢了出來。這可能將為他在接下來的職業發展，贏得更多的機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
繼首場比賽完成倒掛金鉤後，Richarlison在16強戰又用自己精湛的球技，讓除了韓國以外的球迷享受到藝術足球的無限魅力。這位25歲的前鋒在第29分鐘完成了一次精彩的、流暢的進球，並展示了一切前鋒該具備的技巧。

當時Richarlison接球後在禁區外爭頂，透過絕佳的平衡感顛球，掌控球權後開找到了Marquinhos，後者再傳給Thiago Silva，精彩的小組配合後，球回到Richarlison腳下，他輕鬆打進球隊的第3球。

這一球讓talkSPORT球評，也是前英格蘭前鋒Dean Ashton如癡如醉，稱讚道：「巴西人可以帶來的一些魔力，一點具有技巧性、能讓你驚豔到從座位上跳起來的東西。他可以做到那些——讓你把手放在頭上——無法置信的事情。」

Ashton同時還表示，Richarlison在世足賽的好表現，已為自己打出了身價，有很多球隊開始關注他，「我認為他正在成為每支俱樂部經理夢寐以求的球員，不是嗎？他擁有令人難以置信的球技，而且效率也很高。」

「在當今世界足壇，沒有多少教練想要一名在無球狀態下表現不佳的球員。」Ashton表示Richarlison最大的優點就是他很願意不斷的跑動，為球隊製造機會。

英國足球記者Adrian Durham則認為，本賽季尚未在英超聯賽中進球的Richarlison，可能會成為熱刺下半賽季的關鍵，「如果他能保持健康，並像在為巴西隊效力一樣踢球，如果Conte找到他適當的定位，那他對熱刺來說就有巨大的價值。」

世足／日本足球這四年有進步嗎？本田圭佑：一半一半吧

世足／韓國未能跨過16強　葡籍主帥Bento宣布離任

世足／森保一：我讓球員自己安排PK大戰人選和順序

世足／亞洲賽區球隊全數遭淘汰　史上僅2隊闖進過8強

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀