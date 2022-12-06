世足／禁區外顛球後穿插打門　Richarlison讓英球評驚嘆

我是廣告 請繼續往下閱讀
當時Richarlison接球後在禁區外爭頂，透過絕佳的平衡感顛球，掌控球權後開找到了Marquinhos，後者再傳給Thiago Silva，精彩的小組配合後，球回到Richarlison腳下，他輕鬆打進球隊的第3球。
這一球讓talkSPORT球評，也是前英格蘭前鋒Dean Ashton如癡如醉，稱讚道：「巴西人可以帶來的一些魔力，一點具有技巧性、能讓你驚豔到從座位上跳起來的東西。他可以做到那些——讓你把手放在頭上——無法置信的事情。」
Ashton同時還表示，Richarlison在世足賽的好表現，已為自己打出了身價，有很多球隊開始關注他，「我認為他正在成為每支俱樂部經理夢寐以求的球員，不是嗎？他擁有令人難以置信的球技，而且效率也很高。」
「在當今世界足壇，沒有多少教練想要一名在無球狀態下表現不佳的球員。」Ashton表示Richarlison最大的優點就是他很願意不斷的跑動，為球隊製造機會。
英國足球記者Adrian Durham則認為，本賽季尚未在英超聯賽中進球的Richarlison，可能會成為熱刺下半賽季的關鍵，「如果他能保持健康，並像在為巴西隊效力一樣踢球，如果Conte找到他適當的定位，那他對熱刺來說就有巨大的價值。」