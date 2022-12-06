過年前爽領1萬？周玉蔻爆「有10倍券」　2小時後真相逆轉

今日廣場》陳偉泉／國民黨如何翻轉台南，重返執政？

▲本屆縣市長選舉台南市差點翻盤，現任市長黃偉哲和國民黨候選人謝龍介差距僅4萬5953票。（圖／謝龍介臉書） 
▲本屆縣市長選舉台南市差點翻盤，現任市長黃偉哲和國民黨候選人謝龍介差距僅4萬5953票。（圖／謝龍介臉書） 

文／陳偉泉

陳偉泉／資深媒體人

我是廣告 請繼續往下閱讀
在台灣的政治版圖，一向是藍綠分佔北南兩端，但近年來蔡英文政府執政不力，民眾不滿情緒日益高漲，剛落幕的地方選舉，一向被視為綠到出汁的台南，國民黨提名的謝龍介僅小輸不到五萬票，可說是繳出一張漂亮的成績單，也讓國民黨翻轉台南的可能性大增。

▲國民黨提名的謝龍介僅小輸不到五萬票，可說是繳出一張漂亮的成績單，也讓國民黨翻轉台南的可能性大增。（圖／中選會網站）
▲國民黨提名的謝龍介僅小輸不到五萬票，可說是繳出一張漂亮的成績單，也讓國民黨翻轉台南的可能性大增。（圖／中選會網站）
然而，如果國民黨要能夠順利重返執政，就不能忽視在市長得票數之外的真正危機，也就是議員得票數與市長得票數的近十五萬票落差。如果把這個差距列入，那麼國民黨與民進黨的差距，則是來到相當大的二十萬票。

▲國民黨議員得票數與謝龍介市長得票數的近十五萬票落差，而與黃偉哲則是來到相當大的二十萬票。（圖／中選會網站）
▲國民黨議員得票數與謝龍介市長得票數的近十五萬票落差，而與黃偉哲則是來到相當大的二十萬票。（圖／中選會網站）
為什麼會有這個落差，可以從四年前的議長選舉略見一二。2018年的議長選舉，面對民進黨的多數優勢，國民黨選擇和郭信良、陳亭妃合作，最後表面上是郭信良脫黨當選議長，成功擋下民進黨，但從事後的發展來看，國民黨反而是成為郭信良累積自身政治資本的免洗筷、墊腳石。2022年的現在，郭信良、陳亭妃向民進黨喊話「找回民進黨」、「團結民進黨」，更是讓當年與郭信良合作的國民黨情何以堪，根本是郭陳二人的掌中玩物，呼之即來，揮之即去！

▲郭信良退出民進黨聲明稿。（圖／郭信良臉書）
▲郭信良退出民進黨聲明稿。（圖／郭信良臉書）
其實從議會的格局來看，非民進黨才是多數，國民黨如果想要在下一次選舉翻轉台南，走出自己的路、不要為了眼前的小利與出爾反爾的政治人物合作，才是能夠從頭深耕的正確道路。面對這一次的議長選舉，不要再犯下四年前的錯誤，堅定支持自家提出的人選吧！


●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com

今日廣場》蘇昱祥／蔣萬安18歲公民權挺假的？

今日廣場》李勝強／黃國昌的「投機正義」

今日廣場》胡先任／說好的不炒房？

今日廣場》劉長樂／抹黃又抹黑，徐巧芯奧步盡出為哪樁？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀