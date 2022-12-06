今日廣場》陳偉泉／國民黨如何翻轉台南，重返執政？

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然而，如果國民黨要能夠順利重返執政，就不能忽視在市長得票數之外的真正危機，也就是議員得票數與市長得票數的近十五萬票落差。如果把這個差距列入，那麼國民黨與民進黨的差距，則是來到相當大的二十萬票。
為什麼會有這個落差，可以從四年前的議長選舉略見一二。2018年的議長選舉，面對民進黨的多數優勢，國民黨選擇和郭信良、陳亭妃合作，最後表面上是郭信良脫黨當選議長，成功擋下民進黨，但從事後的發展來看，國民黨反而是成為郭信良累積自身政治資本的免洗筷、墊腳石。2022年的現在，郭信良、陳亭妃向民進黨喊話「找回民進黨」、「團結民進黨」，更是讓當年與郭信良合作的國民黨情何以堪，根本是郭陳二人的掌中玩物，呼之即來，揮之即去！
其實從議會的格局來看，非民進黨才是多數，國民黨如果想要在下一次選舉翻轉台南，走出自己的路、不要為了眼前的小利與出爾反爾的政治人物合作，才是能夠從頭深耕的正確道路。面對這一次的議長選舉，不要再犯下四年前的錯誤，堅定支持自家提出的人選吧！
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