賈永婕大女兒20歲了！美貌三級跳 網友：根本複製媽媽
「抗疫女神」賈永婕與丈夫王兆杰結縭近20年，育有2女1子，一家五口幸福美滿。今（6日）是大女兒安安20歲生日，賈永婕在粉專發文，肉麻告白：「當妳一出生看到妳的第一眼，我就瘋狂愛上妳！」網友聚焦母女倆的合照，發現安安越來越像賈永婕，「好美啊！根本神複製媽媽！」
娛樂中心／綜合報導
賈永婕回憶懷第一胎的景況，對安安說：「20年前妳在我肚子裡的時候，媽媽各種的難搞，各種的不爽，各種的憂鬱情緒爆表，爸爸可能也超無奈，覺得怎麼娶了一個超級機車的大美女（當然現在也是哈哈哈哈）！」
話鋒一轉，賈永婕感性表示：「我甚至覺得我又不認識妳，妳怎麼就到我的肚子裡...但是當妳一出生看到妳的第一眼，我就瘋狂愛上妳！我又不認識妳，怎麼只看了一眼就愛妳勝過我自己！」賈永婕說，是女兒讓她甘願接受婚姻的挑戰、可以付出一切的愛，「謝謝妳來到我的生命中，謝謝妳，我的小媒人婆！」
貼文引來廣大迴響，網友和星友仔細觀察母女倆，「安安笑起來最像媽媽」、「安安相似媽媽，小美女生日快樂」、「跟媽媽一樣精緻漂亮」、「笑起來好像媽媽，是小美女一枚了」、「安安好漂亮」，好評不斷。（編輯：楊穎軒）