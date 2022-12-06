孫生突認了分手Wendy！情斷原因曝光　反骨男孩留言證實

賈永婕大女兒20歲了！美貌三級跳　網友：根本複製媽媽

▲賈永婕（右）幫長女安安慶祝20歲生日。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）
▲賈永婕（右）幫長女安安慶祝20歲生日。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

娛樂中心／綜合報導

「抗疫女神」賈永婕與丈夫王兆杰結縭近20年，育有2女1子，一家五口幸福美滿。今（6日）是大女兒安安20歲生日，賈永婕在粉專發文，肉麻告白：「當妳一出生看到妳的第一眼，我就瘋狂愛上妳！」網友聚焦母女倆的合照，發現安安越來越像賈永婕，「好美啊！根本神複製媽媽！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲模特兒出身的賈永婕，外貌出眾。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）
▲模特兒出身的賈永婕，外貌出眾，保養有道，看不出來今年已經48歲。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）
▲▼賈永婕疫情期間的義舉受全國矚目。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）
▲▼賈永婕疫情期間的義舉受全國矚目。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）
▲▼賈永婕疫情期間的義舉受全國矚目。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）
賈永婕回憶懷第一胎的景況，對安安說：「20年前妳在我肚子裡的時候，媽媽各種的難搞，各種的不爽，各種的憂鬱情緒爆表，爸爸可能也超無奈，覺得怎麼娶了一個超級機車的大美女（當然現在也是哈哈哈哈）！」

▲▼賈永婕（左一）和老公王兆杰替安安（中）慶生。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）
▲賈永婕（左一）和老公王兆杰替安安（中）慶生。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）
話鋒一轉，賈永婕感性表示：「我甚至覺得我又不認識妳，妳怎麼就到我的肚子裡...但是當妳一出生看到妳的第一眼，我就瘋狂愛上妳！我又不認識妳，怎麼只看了一眼就愛妳勝過我自己！」賈永婕說，是女兒讓她甘願接受婚姻的挑戰、可以付出一切的愛，「謝謝妳來到我的生命中，謝謝妳，我的小媒人婆！」

▲安安邁入20歲，越來越有女人味。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）
▲安安邁入20歲，越來越有女人味。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）
▲安安和賈永婕自拍，宛如姊妹花。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）
▲安安和賈永婕自拍，兩人宛如姊妹花。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）
貼文引來廣大迴響，網友和星友仔細觀察母女倆，「安安笑起來最像媽媽」、「安安相似媽媽，小美女生日快樂」、「跟媽媽一樣精緻漂亮」、「笑起來好像媽媽，是小美女一枚了」、「安安好漂亮」，好評不斷。（編輯：楊穎軒）


小孩再合體天王星！蔡承祐久違「兄弟自拍」　興奮到模糊

具俊曄深情望小S照片登韓媒　背後真相讓大家都尷尬了

許慧欣46歲了！神正近照曝光　粉絲激動：大家都很想妳

蔡依珊當講師！43歲零修圖腿型太美　隨便拍都在發光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀