孤「牙」長到鼻腔？　害她10年鼻涕血流不停

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亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣指出，患者就醫時反映右邊鼻子十分不舒服，每天都得對抗嚴重鼻塞、鼻涕倒流，不僅白天精神差，連晚上都難以成眠，嚴重影響生活品質，期間曾多次就醫，但都懷疑是鼻竇炎引起，用藥後依舊未明顯改善，加上最近鼻涕倒流症狀更加惡化，引發嚴重頭痛，變得脾氣暴躁，讓家人都很擔心，不得不來院求救。
經安排核磁共振檢查後，赫然在患者的左上顎竇位置處，發現一顆外型及密度都疑似「牙齒」的不明物體，研判是「異生齒」作祟，醫師建議必須藉由外科手術取出後，才能徹底改善病灶。
田輝勣表示，這顆鼻竇異生齒的位置十分特別，若採取傳統手術方式，需先翻開上嘴唇內側牙齦部位，之後打洞鑽入鼻腔前壁取出，不僅傷口大，且術後癒合時間長，經溝通後，患者同意採用「自然孔」(鼻腔)執行手術，過程中透過磁導航3D立體定位系統，很快就找到異生齒位置，前後僅30分鐘即取出約2公分大的異生齒。
患者術後隔天即出院返家，日前回診不斷感謝醫師，還大讚說：「現在兩邊鼻孔都不塞，也不再頭痛了」！
田輝勣指出，「異生齒」是指牙齒生長在口腔齒槽以外的地方，常見多出現在上顎骨部位，而該婦人發生位置卻在鼻腔內，臨床出現機率極低，這類患者往往會引發感染及發炎，進而出現鼻涕倒流、流鼻血、鼻塞等疑似鼻竇炎症狀。
田輝勣強調，鼻竇炎是常見的鼻科疾病，患者不僅會感到鼻塞不適感，嚴重者甚至會引發氣喘、耳悶塞、中耳積水、支氣管炎、頭痛、頭暈等後遺症，初期會建議服用抗生素治療，但若演變成嚴重或慢性鼻竇炎，則會建議找出真正病因，再以手術根治改善病情，提醒民眾若有上述情形，建議諮詢專業醫師，避免病情持續惡化。