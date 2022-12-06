高醫大國際志工節走入社區　減塑減碳、傳承永續

高雄醫學大學5日舉辦「高雄醫學大學國際志工節 減塑減碳·傳承永續」活動，邀請高市府教育局局長謝文斌、環保局副局長高宗永等人參與活動，希望結合鄰近社區形成永續共同生活圈，經由彼此志工服務的鏈結，共同為環境保護努力。活動也邀請慈濟「行動環保教育車」進行為期一週的展覽，並培訓校內教職員生擔任導覽志工，透過行動環保教育車趣味的互動遊戲傳遞環保知識。
記者陳美嘉／高雄報導
財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志表示，今年高醫從校內延伸到校外，走入社區攜手鄰里、國中小學共同組成「高醫大-大學城志工隊」，讓大家共同攜手一起努力減塑減碳讓環境永續。高醫校院體系責無旁貸地將透過永續發展理念下所訂之ESG指標，兼顧環境與社會之永續發展，發揮高醫大的大學社會責任及體系醫院的企業社會責任，落實真正的「永續高醫」。
高雄醫學大學校長楊俊毓致詞時表示，今年聯合國國際志工日主題是「Solidarity Through Volunteering！」意思是經由志願服務，大家團結一致。今年的高醫國際志工節以「減塑減碳·傳承永續」為主軸，邀請大家跟高醫一起發揮「無私奉獻」的精神，投入志工的行列，為我們生存所繫的地球、為後代子孫，創造文明永續的契機。
高醫大國際志工節活動也邀請慈濟高雄環境教育講師李秋月老師及高醫大福智青年社同學分享生活中如何減塑減碳，並提倡蔬食的減碳功效，現場更展示了用三千多個寶特瓶組裝而成的鯨魚和地球，與會貴賓在歌聲中以接力的方式將鯨魚肚子裡的垃圾合力清除，象徵大家攜手還給地球乾淨的環境。