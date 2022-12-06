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台積電變美積電？專家拋「4疑問」　籲護國神山直球回應

▲台積電被譽為護國神山，但近期美國廠正在興建中，也引發台灣民間擔憂「最先進製程是否會外移」。（圖／記者顏真真攝）
▲台積電被譽為護國神山，但近期美國廠正在興建中，也引發台灣民間擔憂「最先進製程是否會外移」。（圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

台積電的美國廠正在興建中，並將於今（6）日舉辦移機典禮，連美國總統拜登都將出席，第一批台籍工程師也早在11月飛往當地。但這也衍伸外界疑慮「最先進製程是否會外移」的問題，對此，科技專家許美華也拋「4問題」喊話台積電「出面回應網路傳言，化解社會疑慮」。

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許美華表示，最近環繞台積電赴美國設廠而擴散的各種傳言，包括「技術、人才外流」、「台積電被掏空」、「台積電變美積電」等，在網路四處流竄，已經嚴重影響台積電形象，也造成台灣社會不安。

許美華也統整出最多留言好奇的4大疑問，分別為「台灣會不會是台積電長期最大的生產基地？」、「台灣會不會是台積電長期最先進製程的生產基地？」、「台灣會不會是台積電長期最先進技術的研發基地？」、「在對外投資擴廠的同時，台灣會不會是台積電長期的全球總部？」

台積電有為數眾多的股東、員工，更有包括客戶、供應商在內，傲人的龐大生態系夥伴，這些人都是台積電賴以永續發展的stakeholders 。許美華認為「上述四個問題，關乎台積電最根本的長期發展方向，身為世界級的龍頭企業，台積電有責任向他的stakeholders 清楚說明。」

▲美國總統拜登20日迎來80歲生日。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登也將在美國時間6日出席台積電的美國廠移機典禮。（圖／美聯社／達志影像）
許美華說道，台積電在台灣這塊土地上吸收養分、成長茁壯，成為世界級的企業，更被台灣人視為護國神山、台灣矽盾。可以說，台灣社會也是台積電另一個重要的stakeholder 。台積電對台灣社會具有獨一無二的影響力，也同時承載了無可迴避的社會責任，因此，台積電也應該對台灣社會，清楚說明以上四個根本問題。

許美華又提到，美國時間12月6日台積電亞利桑那州5奈米新廠即將舉行上機典禮，美國總統拜登將親自出席，這本應是台美科技攜手合作的大大好事；但是，若沒有嚴正回應各式流言，未來隨著蓋廠進度持續推進，類似「美國掏空台積電」、「台積電變美積電」的流言，恐怕只會變本加厲。

因此她懇切呼籲台積電，儘快積極出面。只要針對上述四個根本問題直球對決，應該就可以有效打擊各式流言，化解外界對台積電不必要的疑慮，更進一步撫平台灣社會的不安。（編輯：潘毅）

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