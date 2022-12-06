台積電變美積電？專家拋「4疑問」　籲護國神山直球回應

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許美華也統整出最多留言好奇的4大疑問，分別為「台灣會不會是台積電長期最大的生產基地？」、「台灣會不會是台積電長期最先進製程的生產基地？」、「台灣會不會是台積電長期最先進技術的研發基地？」、「在對外投資擴廠的同時，台灣會不會是台積電長期的全球總部？」
台積電有為數眾多的股東、員工，更有包括客戶、供應商在內，傲人的龐大生態系夥伴，這些人都是台積電賴以永續發展的stakeholders 。許美華認為「上述四個問題，關乎台積電最根本的長期發展方向，身為世界級的龍頭企業，台積電有責任向他的stakeholders 清楚說明。」
許美華說道，台積電在台灣這塊土地上吸收養分、成長茁壯，成為世界級的企業，更被台灣人視為護國神山、台灣矽盾。可以說，台灣社會也是台積電另一個重要的stakeholder 。台積電對台灣社會具有獨一無二的影響力，也同時承載了無可迴避的社會責任，因此，台積電也應該對台灣社會，清楚說明以上四個根本問題。
許美華又提到，美國時間12月6日台積電亞利桑那州5奈米新廠即將舉行上機典禮，美國總統拜登將親自出席，這本應是台美科技攜手合作的大大好事；但是，若沒有嚴正回應各式流言，未來隨著蓋廠進度持續推進，類似「美國掏空台積電」、「台積電變美積電」的流言，恐怕只會變本加厲。
因此她懇切呼籲台積電，儘快積極出面。只要針對上述四個根本問題直球對決，應該就可以有效打擊各式流言，化解外界對台積電不必要的疑慮，更進一步撫平台灣社會的不安。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。