創6年新低！僅5成6企業計劃明年加薪、幅度僅4%

台灣GDP成長率力求「保三」，根據yes123求職網調查發現，勞工衡量今年「投入總工時」與「總收入」，僅有13.9%的勞工，自認目前的「工作報酬率」高；也代表著自認「報酬率不高」的，比例更高達86.1%。
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因此綜合分析，代表共有27.6%，屬於「今年本薪有提高」，比例高於去年同期調查的23.7%；以及共有25.9%，屬於「今年有拿過獎金、分紅」，比例略少於去年同期的26.2%。
Yes123求職網調查顯示，合計有65.6%的企業透露，「今年有加薪動作」，比例高於去年同期的58.6%；其中又分成：53%屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」；真正「齊頭式」調整的，依舊為較少數，僅有12.6%的企業表示，「不論績效，替員工全面加薪」。
平均來說，「全年度累積增加」幅度，則落在5.5%，大於去年同期的4.4%。同時這也代表仍有34.4%的企業，其實「今年沒有任何加薪動作」。
當然上班族更期待2023年有加薪機會，不過調查發現，目前有44.2%的企業表示，「明年沒有任何加薪計畫」，有加薪計畫的資方，仍佔了55.8%，但明顯低於去年同期調查的68.1%，創6年來新低水準！
若進一步以「產業別」交叉分析，明年「加薪意願(比例)」較高的行業，分別為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(70.5%)、「運輸與物流倉儲業」(67.1%)、「批發零售與貿易」(63.5%)，以及「金融保險與會計統計業」(60.3%)、「科技資訊業」(57.7%)。
不論加薪原因為何，2023年企業計畫調薪「總幅度」，平均值則落在4.1%，明顯少於去年同期調查的5.7%。yes123求職網發言人楊宗斌認為，雖已邊境解封，台灣經濟維持「正」成長率，但明年想「保三」有難度，產業「內熱外冷」，加薪狀況恐怕出現兩樣情。與2022年相比，預估2023年企業調薪比例和幅度，皆呈現下修態勢，建議雇主，應該將改善待遇與激勵制度，視為「人才投資」，而非「人力費用」，一方面提高員工忠誠度、向心力，另一方面，也提高他們的消費力，進一步再刺激內需市場，形成經濟上的「良性循環」。