看見學術「新」動力　第一屆新住民研究論文發表會登場　

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本次得獎作品逾半來自新住民、新二代，包括碩士論文優等獎得主中具備新住民身份者有來自越南的武氏仁（國立台灣師範大學華語文教學系碩士），透過其論文「法律華語教材設計之以越南新住民為教學對象」，與跟大家分享新住民來台後，除了要克服語言與文化差異，生活法律知識也是必須，但相關法律學習資源卻十分匱乏，所以她特地以設計一本新住民法律華語教材為研究動機，希望藉此完善該教材，有助於增加新住民生活所需之法律知識，融入台灣生活。透過新住民武氏仁的研究，讓各界了解新住民在台生活的限制及所需協助，也讓各界在思考新住民相關服務方案時，能有更全面的思維與規劃。
此外，獲得碩士倫文佳作獎中有新住民陳金蓮（國立台灣師範大學華語文教學系碩士）、余慧鈴（國立高雄師範大學東南亞學碩士）、鄧氏綫（國立台北教育大學東南亞區域管理系碩士）以及新二代吳俐蒨（國立成功大學政治學系政治經濟學碩士） 讓各界看見新住民、新二代學術成就之斐然。其中新二代吳俐蒨所發表論文「我是誰？政治社會化如何影響越南籍新二代的國家認同」，不僅是為新二代為其在台生活處境及成長發聲，也讓大家看見台灣族群共融更加的進步與成熟。
該會尤英夫董事長表示，「本次發表會讓大眾看見新住民、新二代在學術研究的用心及潛能，提醒各界要更重視其教育權益。而得獎作品的分享，也讓我們對不同方面的的新移民議題有了一次很好的回顧，透過各研究成果發展與建議，我們看見新移民服務可以有更完善的發展與提升的空間。所有得獎論文也都在放在賽珍珠基金會官網，歡迎大家踴躍觀閱並下載」。