傳李四川接北市副市長！蔣辦語帶保留：時機成熟後公布
國民黨台北市長蔣萬安小內閣名單備受關注，外傳在蔣萬安多次勸進下，前高雄市副市長李四川終於點頭出任副市長。對此，蔣萬安辦公室稍早接受《NOWnews今日新聞》採訪未否認徵詢，強調李四川本身還有手邊業務，並語帶保留稱，「待時機成熟就會統一對外發布」。蔣辦也提到，人事不會一個一個公布，而是團隊架構成型一次對外說明。
記者翁子竣／台北報導
蔣萬安即將在12月25日上任台北市長，而小內閣人選迄今卻仍保密到家，留給各界想像空間；其中，競選期間屢屢現身大力相挺，擁有豐富行政經驗，曾任台北縣副縣長、新北市副市長、高雄市副市長及行政院秘書長的李四川，不斷被點名有望出任副市長。然而，李四川昨接受媒體訪問，則以待在北市15年，別讓市民看到一堆老面孔為由，婉拒出任邀約。
不過，外傳蔣萬安仍不斷勸進，甚至還帶著懷有身孕的太太石舫亘登門拜訪，今又傳李四川已於昨日晚間接任副市長。針對各界傳聞，李四川今接受媒體電訪未否認，僅提到，「人事的事情，要由蔣萬安市長宣布比較好。」
蔣萬安辦公室稍早接受《NOWnews今日新聞》訪問則回應，相關人士蔣萬安都在徵詢，一切都朝順利方向發展，像李四川這樣的優質人才與資歷背景，絕對是蔣萬安懇託的延攬對象。蔣辦也指出，李四川仍有民間企業身分與手邊業務，「時機成熟就會統一對外發布。」
對於小內閣名單遲未出爐情形，蔣辦表示，蔣萬安昨以飯煮熟了悶一下會更香比喻，「也就是不會一個人事、一個人事公布，希望整個團隊架構成型後，統一對外說明」，也讓支持者還有台北市民較能夠放心。