入夜後「越晚越冷」！明晨全台不到20度　4縣市豪雨特報

今起吃兩周！肯德基「雞塊、大福買1送1」　個人套餐99元

▲爽吃肯德基的日子又到了！雙12優惠今起開跑，6大商品包含雞塊、大福都是買1送1。（圖／取自肯德基FB）
▲爽吃肯德基的日子又到了！雙12優惠今起開跑，6大商品包含雞塊、大福都是買1送1。（圖／取自肯德基FB）

記者黃韻文/綜合報導

今起連吃兩周肯德基！搶攻雙12商機，肯德基今（6）日起至12月19日開跑雙12活動，一口氣推出多種餐點組合優惠，包含4塊上校雞塊、熱義式咖啡等人氣飲料點心都是買1送1，還有附上米酒包的台酒麻油紙包雞、鐵粉最愛的青花椒咔啦雞腿堡等套餐也在列，《NOWnews》整理21組折扣碼懶人包，幫省荷包連吃14天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了雙12買一送一，肯德基也針對聖誕節推出期間限定新品，今（6）日正式開賣酪雪繽紛奶香脆雞、濃醇金燦可可蛋撻、肉桂吉拿棒。咔啦脆雞鋪上雪花乳酪粉，撒上洋香菜與紅辣椒碎片，紅綠白超有冬天節慶繽紛感，只開賣到明年1月9日；並和巧克力品牌 HERSHEY’S合作，推出可可蛋撻及可可摩卡，同場加映還有歐美聖誕節傳統甜點肉桂吉拿棒。

▲肯德基今日起正式開賣酪雪繽紛奶香脆雞、濃醇金燦可可蛋撻、肉桂吉拿棒。（圖／業者提供）
▲肯德基今日起正式開賣酪雪繽紛奶香脆雞、濃醇金燦可可蛋撻、肉桂吉拿棒。（圖／業者提供）
🟡單品買一送一
◾40456：香酥脆薯 （小）×2，特價29元。
◾40457：4塊上校雞塊×2，特價45元。
◾40458：玉米濃湯 （大）×2，特價52元。
◾40459：百事可樂 （中）×2，特價32元。
◾40460：草苺起司冰淇淋大福×2，特價49元。
◾40461：LAVAZZA 熱義式咖啡（大）×2，特價45元。

🟡個人經濟套餐6.1折起
◾40462：花生起司雞柳捲+原味蛋撻+小杯無糖茉莉綠茶，特價99元。
◾40463：4塊上校雞塊+香酥脆薯 （小）+雙色轉轉QQ球+小杯無糖茉莉綠茶，特價99元。
◾40464：香酥脆薯 （中）+雙色轉轉QQ球+原味蛋撻+中杯可樂，特價99元。
◾40465：香酥脆薯 （大）+雙色轉轉QQ球+中杯可樂，特價99元。
◾40466：咔啦雞腿堡+雙色轉轉QQ球+小杯無糖茉莉綠茶，特價122元。
◾40467：咔啦雞腿堡+香酥脆薯 （小）+小杯可樂，特價122元。
◾40468：咔啦雞腿堡+4塊上校雞塊+小杯無糖茉莉綠茶，特價133元。
◾40469：紐澳良烤堡+香酥脆薯 （小）+原味蛋撻+小杯可樂，特價133元。
◾40470：台酒麻油紙包雞 +2塊上校雞塊+小杯無糖茉莉綠茶，特價155元。
◾40471：咔啦脆雞×2+2塊上校雞塊+雙色轉轉QQ球+小杯無糖茉莉綠茶，特價155元。
◾40472：咔啦脆雞×2+2塊上校雞塊+香酥脆薯 （小）+小杯無糖茉莉綠茶，特價155元。

🟡雙人經濟套餐6折起
◾40474：咔啦脆雞×2+咔啦雞腿堡+原味蛋撻×2+小杯無糖茉莉綠茶×2，特價222元。
◾40476：咔啦脆雞×4+4塊上校雞塊+香酥脆薯 （大）+原味蛋撻×2，特價333元。
◾40477：台酒麻油紙包雞×2+麻油雞汁飯+原味蛋撻×2+小杯無糖茉莉綠茶×2，特價333元。
◾40478：咔啦雞腿堡+青花椒咔啦雞腿堡+4塊上校雞塊+小杯冰檸檬紅茶×2，特價222元。
◾年末歡聚餐：咔啦脆雞×5+香酥脆薯 （中） ×2+原味蛋撻×6+小杯可樂 ×2，特價429元。

今天開搶！7-11雙12「美式45杯1212元」　全家拿鐵買6送6

快衝50嵐！買奶茶「免費送飲料提袋、環保杯」：3杯就送

全家開賣「很多安妮亞」鑰匙圈！全套10款曝光：呵臉必收

7-11出手了！雙12咖啡「45杯1212元 」　珍珠撞奶買3送3

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀