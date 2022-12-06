今起吃兩周！肯德基「雞塊、大福買1送1」　個人套餐99元

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡單品買一送一
◾40456：香酥脆薯 （小）×2，特價29元。
◾40457：4塊上校雞塊×2，特價45元。
◾40458：玉米濃湯 （大）×2，特價52元。
◾40459：百事可樂 （中）×2，特價32元。
◾40460：草苺起司冰淇淋大福×2，特價49元。
◾40461：LAVAZZA 熱義式咖啡（大）×2，特價45元。
🟡個人經濟套餐6.1折起
◾40462：花生起司雞柳捲+原味蛋撻+小杯無糖茉莉綠茶，特價99元。
◾40463：4塊上校雞塊+香酥脆薯 （小）+雙色轉轉QQ球+小杯無糖茉莉綠茶，特價99元。
◾40464：香酥脆薯 （中）+雙色轉轉QQ球+原味蛋撻+中杯可樂，特價99元。
◾40465：香酥脆薯 （大）+雙色轉轉QQ球+中杯可樂，特價99元。
◾40466：咔啦雞腿堡+雙色轉轉QQ球+小杯無糖茉莉綠茶，特價122元。
◾40467：咔啦雞腿堡+香酥脆薯 （小）+小杯可樂，特價122元。
◾40468：咔啦雞腿堡+4塊上校雞塊+小杯無糖茉莉綠茶，特價133元。
◾40469：紐澳良烤堡+香酥脆薯 （小）+原味蛋撻+小杯可樂，特價133元。
◾40470：台酒麻油紙包雞 +2塊上校雞塊+小杯無糖茉莉綠茶，特價155元。
◾40471：咔啦脆雞×2+2塊上校雞塊+雙色轉轉QQ球+小杯無糖茉莉綠茶，特價155元。
◾40472：咔啦脆雞×2+2塊上校雞塊+香酥脆薯 （小）+小杯無糖茉莉綠茶，特價155元。
🟡雙人經濟套餐6折起
◾40474：咔啦脆雞×2+咔啦雞腿堡+原味蛋撻×2+小杯無糖茉莉綠茶×2，特價222元。
◾40476：咔啦脆雞×4+4塊上校雞塊+香酥脆薯 （大）+原味蛋撻×2，特價333元。
◾40477：台酒麻油紙包雞×2+麻油雞汁飯+原味蛋撻×2+小杯無糖茉莉綠茶×2，特價333元。
◾40478：咔啦雞腿堡+青花椒咔啦雞腿堡+4塊上校雞塊+小杯冰檸檬紅茶×2，特價222元。
◾年末歡聚餐：咔啦脆雞×5+香酥脆薯 （中） ×2+原味蛋撻×6+小杯可樂 ×2，特價429元。