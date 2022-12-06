賴清德表態選黨主席？英系立委：不會反對

不甘心交班？游淑慧曝柯文哲市府「五大重要政策」未交接

▲台北市長柯文哲與市長當選人蔣萬安，6日於市府進行交接會議。（資料照／記者朱永強攝，2022.12.05）
▲台北市長柯文哲與市長當選人蔣萬安，6日於市府進行交接會議。（資料照／記者朱永強攝，2022.12.05）

記者丁上程／台北報導

台北市長柯文哲與市長當選人蔣萬安，昨（5）日上午於台北市政府舉行市政交接會議。不過國民黨台北市議員游淑慧今（6）日直言，蔣萬安團隊要小心再小心，「遇到一個不甘心交接的市長、遇到一個爭功諉過的市長、遇到一個還沒有卸任，官員就走得7788的市府團隊。」游淑慧提出五大重要市政交接項目，但在交接事項中卻隻字未提。

我是廣告 請繼續往下閱讀
游淑慧指出，蔣萬安與其交接團隊，必須要小心再小心且須如履薄冰，「看到昨天柯市府團隊列出的24項市政交接……我有點傻眼，一堆漏而不談、避重就輕的問題，是怎樣？」游淑慧說，首先是2038年北市申辦亞運，柯文哲任期最後一年突然拋出要爭取2038年亞運，不僅在議會總質詢時報告，甚至也跑去跟關渡平原的地主們拍胸脯掛保證，讓地主們有一種「土地即將被徵收」的錯覺，未來恐怕耗資近千億，居然沒有在重大政策內。

至於柯文哲號稱在任內還債570億元，游淑慧指出因為社會住宅而衍生出來的計畫，木琴就預估要舉債超過650億，「這些隱藏債務，藏著不講，是健忘還是禍心？」游淑慧更進一步指出，因應疫情影響的北市各個大大小小商圈，「振興計畫」居然也不在24項交接計畫中，「商圈景氣大受影響，東區商圈沒落不振，這難道不是重大未來需要解決的市政問題嗎？」

針對黃珊珊在選戰中頻頻砲打中央的「東區門戶計畫缺電問題」，游淑慧也質疑為何不在交接事項中？「東區門戶缺電問題在選舉的時候，被黃副市長拿來高度炒作，甚至還在辯論會中提出來當議題，一選完，缺電問題就不再是重大問題？」最後游淑慧也提到，柯文哲號稱「6個月內殲滅敵軍」的悠遊付電子支付計畫，不僅慢人家一大步，甚至連悠遊卡公司的市佔率也都萎縮，不過卻也在交接計畫中隻字未提，「職場上，遇到這樣交接的前任，該怎麼辦？」

對此北市府發言人陳智菡回應，昨日蔣萬安準市長第一次率團隊前來市府拜會，雙方事先進行大方向討論，閉門會議內容皆經過幕僚會議確認過，本府尊重蔣萬安市長幕僚提出的三個原則。陳智菡強調，如同游淑慧議員所言，對接事務繁雜，絕非一次性會議能完成，北市府早已準備就緒，只待新團隊成員完備，即可隨時啟動。

陳智菡說，蔣萬安幕僚提出的三個原則，包括府級列管清單、北市府急需中央協助的事項、及各局處未來重大施政計畫。北市府提出24大項移交項目，蔣團隊幕僚也認為相當充分。陳智菡提到，除了大項目移交，市長柯文哲也特別交代，希望蔣萬安市長內閣成員確定後，能希望盡速進行「局對局」的細部對接，市府會安排會議，協助新團隊盡速上手，也歡迎蔣準市長隨時加入，以利嫻熟市政。

蔣萬安拜會交流市政　柯文哲告誡「這件事」執行最困難

推薦人選留任蔣萬安市府？柯文哲：每個局長都很優秀

尷尬！蔣萬安當面邀一同跨年　柯文哲打槍：盡量不要找我

王世堅2因素力挺吳怡農　喊話王鴻薇留下來當「蔣師」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀