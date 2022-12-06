不甘心交班？游淑慧曝柯文哲市府「五大重要政策」未交接

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至於柯文哲號稱在任內還債570億元，游淑慧指出因為社會住宅而衍生出來的計畫，木琴就預估要舉債超過650億，「這些隱藏債務，藏著不講，是健忘還是禍心？」游淑慧更進一步指出，因應疫情影響的北市各個大大小小商圈，「振興計畫」居然也不在24項交接計畫中，「商圈景氣大受影響，東區商圈沒落不振，這難道不是重大未來需要解決的市政問題嗎？」
針對黃珊珊在選戰中頻頻砲打中央的「東區門戶計畫缺電問題」，游淑慧也質疑為何不在交接事項中？「東區門戶缺電問題在選舉的時候，被黃副市長拿來高度炒作，甚至還在辯論會中提出來當議題，一選完，缺電問題就不再是重大問題？」最後游淑慧也提到，柯文哲號稱「6個月內殲滅敵軍」的悠遊付電子支付計畫，不僅慢人家一大步，甚至連悠遊卡公司的市佔率也都萎縮，不過卻也在交接計畫中隻字未提，「職場上，遇到這樣交接的前任，該怎麼辦？」
對此北市府發言人陳智菡回應，昨日蔣萬安準市長第一次率團隊前來市府拜會，雙方事先進行大方向討論，閉門會議內容皆經過幕僚會議確認過，本府尊重蔣萬安市長幕僚提出的三個原則。陳智菡強調，如同游淑慧議員所言，對接事務繁雜，絕非一次性會議能完成，北市府早已準備就緒，只待新團隊成員完備，即可隨時啟動。
陳智菡說，蔣萬安幕僚提出的三個原則，包括府級列管清單、北市府急需中央協助的事項、及各局處未來重大施政計畫。北市府提出24大項移交項目，蔣團隊幕僚也認為相當充分。陳智菡提到，除了大項目移交，市長柯文哲也特別交代，希望蔣萬安市長內閣成員確定後，能希望盡速進行「局對局」的細部對接，市府會安排會議，協助新團隊盡速上手，也歡迎蔣準市長隨時加入，以利嫻熟市政。