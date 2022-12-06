大S「買具俊曄鞋」刷汪小菲卡！網抓包協議1點：其實合理

張蘭收斂「做好我的工作」　網友秒懂：大S告上法庭了

▲大S和汪小菲家務事鬧劇未歇。（圖／翻攝自大S IG）
▲大S和汪小菲家務事鬧劇未歇。（圖／翻攝自大S IG）

娛樂中心／綜合報導

汪小菲母親張蘭近來只要開直播，幾乎都在上演替愛子出氣、公審前媳婦大S及其身邊關係人的戲碼，且花招百出，為了揶揄大S現任丈夫具俊曄光頭造型，戴墨鏡、帽子高喊「因為沒毛、我是韓國人」，還扭腰擺臀學DJ刷碟。不過張蘭4日在直播突然收起插科打諢的態度，嚴肅呼籲：「我就做好我的本職工作，不要把蘭姐娛樂化！」引起廣大網友議論。

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▲大S以禮服上的毛茸材質，遮擋住紋身在左邊鎖骨附近的愛情印記。（圖／翻攝自大S IG）
▲汪小菲、張蘭近半個月來接力攻擊大S一家子。（圖／翻攝自大S IG）
張蘭在汪小菲開戰大S一家後，揚言要帶高爾夫球桿到機場揍台灣記者，更要姓徐的來接機，「看我怎麼撕妳嘴」，連珠炮恐嚇、謾罵之餘，積極兜售商品，「進來都進來了，你罵汪小菲張穎穎都可以，但別錯過我們家的酸辣粉」，連帶熱銷1萬箱酸辣粉等自家產品。

▲張蘭在直播間賣滷蛋、綠茶，諷刺前媳婦大S。（圖／翻攝自張蘭抖音）
▲張蘭在直播間賣滷蛋、綠茶，諷刺前媳婦大S。（圖／翻攝自張蘭抖音）
▲張蘭刻意仿效大S紋身，在手上畫婚戒，還學具俊曄拿褲子縫製成包包。（圖／翻攝張蘭抖音）
▲張蘭刻意仿效大S婚戒紋身，譏諷意味濃厚。（圖／翻攝自張蘭抖音）
嚐到甜頭的張蘭，趁家務事風波熱度未退，一邊推銷台式滷肉飯、青梅綠茶一邊罵大S和具俊曄夫妻，暗諷「綠茶女、吃軟飯」意味明顯，甚至在手上畫婚戒、開賣床墊，大肆消費家醜，直播中，張蘭踩在床墊上面拚命蹦跳，譏諷具俊曄「50多歲別睡別人床墊了，這個價格，你要再睡別人的就說不過去了」。

▲張蘭躺在床墊上，強調50多歲的人不要睡別人的床墊。（圖／翻攝張蘭抖音）
▲張蘭躺在床墊上，強調50多歲的人不要睡別人的床墊。（圖／翻攝自張蘭抖音）
不過張蘭近日直播風格丕變，言行收斂許多，她正色地表示：「嗯！要相信正能量，我就做好我的本職工作，希望大家喜歡我、關注我，不要把蘭姐娛樂化，不要網暴，捧一個殺一個，蘭姐不希望，好嗎？也別把我捧上神壇，我就是一個腳踏實、做企業的老黃牛精神！」

▲張蘭要外界不要把她娛樂化。（圖／翻攝自微博）
▲▼張蘭要外界不要把她娛樂化。（圖／翻攝自微博）
▲▼張蘭要外界不要把她娛樂化。（圖／翻攝自微博）
張蘭大動作自清，讓大陸網友嗅出不尋常，加上汪小菲沒再發文，女友張穎穎公開闢謠，紛紛猜測：「怎麼感覺被多方約談了」、「是要大結局了吧」、「之前就她鬧的歡」、「得了吧！全程就妳嘴巴最多」、「一副皮笑肉不笑的面相，太恐怖了」、「這又是哪齣？消費、侮辱人家那麼多天，貨都賣火了」、「應該是律師團接手了」、「應該是大S要告上法庭了」！（編輯：楊穎軒）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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