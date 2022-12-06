張蘭收斂「做好我的工作」　網友秒懂：大S告上法庭了

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嚐到甜頭的張蘭，趁家務事風波熱度未退，一邊推銷台式滷肉飯、青梅綠茶一邊罵大S和具俊曄夫妻，暗諷「綠茶女、吃軟飯」意味明顯，甚至在手上畫婚戒、開賣床墊，大肆消費家醜，直播中，張蘭踩在床墊上面拚命蹦跳，譏諷具俊曄「50多歲別睡別人床墊了，這個價格，你要再睡別人的就說不過去了」。
不過張蘭近日直播風格丕變，言行收斂許多，她正色地表示：「嗯！要相信正能量，我就做好我的本職工作，希望大家喜歡我、關注我，不要把蘭姐娛樂化，不要網暴，捧一個殺一個，蘭姐不希望，好嗎？也別把我捧上神壇，我就是一個腳踏實、做企業的老黃牛精神！」
張蘭大動作自清，讓大陸網友嗅出不尋常，加上汪小菲沒再發文，女友張穎穎公開闢謠，紛紛猜測：「怎麼感覺被多方約談了」、「是要大結局了吧」、「之前就她鬧的歡」、「得了吧！全程就妳嘴巴最多」、「一副皮笑肉不笑的面相，太恐怖了」、「這又是哪齣？消費、侮辱人家那麼多天，貨都賣火了」、「應該是律師團接手了」、「應該是大S要告上法庭了」！（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110