名家論壇》楊威利／軍火遲交之後

我是廣告 請繼續往下閱讀
※美國不會白給、台灣可以點菜嗎？新聞
※要如何反轉？
11月底，美國華爾街日報指出，因應俄烏戰爭，美國延遲交運台灣軍備，金額已達187億美元。※美國不會白給、台灣可以點菜嗎？
12月2日，媒體報導美國國會在2023年國防授權法案中，將授權100億美元預算提供台灣防衛能力。
首先要說明的是，歐美國家經援烏克蘭的金額在4月中就已經突破100億美元，其中美國的援助佔了大多數，其他額外的款項如人道救援、災難救助等金額不計，這些金額會隨著時間而累進；美國給予烏克蘭大量資金顯見局勢真的很嚴重，不給足或提供軍備的話，很可能烏克蘭被俄羅斯擊潰，不利國際秩序；另一方面這也顯示出歐美國家的態度，要錢可以給，但不會出一兵一卒（正規軍）。
同樣的美國也認為未來台灣局勢很緊張，因此透過國防授權法，援台金額從40、50增加到100億美元，連美國都認為台海局勢緊張，不出手相救不行，這種現象確實很離奇，但背後還有一個原因是，美國已經很清楚台灣不會增加國防預算，或是推判已無財源因應軍備支出，所以軍援台灣100億。
許多軍事迷看到這些金額都相當興奮，以為可以用來買高階裝備並希望早日成軍，然而美國會讓台灣用這些錢買台灣軍方自己要的裝備嗎？可能很難，底下兩個案例可以反駁，第一是烏克蘭要美國提供高機動性多管火箭能射擊的陸軍戰術飛彈（ATACM），迄今美國因顧忌衝突升高因素而不供應，但卻於11月底傳出，美國打算以陸射小直徑炸彈（GLSBD）當做替代品。
另一個案例是台灣陸軍，原先申購M109A6自走砲改為29套高機動性多管火箭，這種作法顯然是改變台灣陸軍的建軍規劃，自己編列預算、建案通過的採購案美方都說不要，其他美國花錢給你的裝備自然台灣無法置喙。同樣的狀況發生在M1A2T，就在美國陸戰隊揚棄主戰車的編制，同時在俄烏戰場中出乎表現的彈簧刀無人機，在在都顯示未來主戰車的生存性。另一方面大眾又看到地表最強戰車-M1A2T的宣傳影像。
這難免讓外界有這種印象：美國軍火界要推的你無法拒絕，台灣要買的不給買，美國花錢要給你的也無法置喙。
※要如何反轉？
美國遲交的軍火影響台灣最大的是刺針飛彈，標槍與拖式飛彈，美方主要的理由是工廠產能、疫情影響與俄烏戰爭，但這種說詞在台灣看起來總不是滋味，因為許多美國智庫、學者都一再宣稱中國可能於2024或2025年攻台，編列預算採購的飛彈又不給，難道美國境內都毫無庫存？當然不是。美國眾多軍區的軍備檢整拼湊，當然可以提供台灣所需，但美國幹嘛為之？
現階段正是台灣發揮駐外單位功用的時刻，刺針與標槍飛彈這類武器，歐洲國家也有產製，這時得發揮外交關係去參訪這些廠商的生產線，或是我方軍備人員參加國際軍火展，透過媒體曝光有這種情事，以這種方式展示台灣需求武器的意願。既然美國呼籲台灣要增加軍備，在美國不給的狀況下另謀其他途徑也是合情合理；固然有些評論指出這些外交動作沒有用，但總是要去嘗試逼迫美方注意。
現階段由於西歐國家反中氣氛浩大，透過美國不給，台灣積極拉攏歐系廠商，或許這種做法可以打出另一條路徑，期間外接與國防相關單位的穿梭，協調會很辛苦也不一定採買得到飛彈，但這樣總比受到美國牽制來得好。
目前最可行的方式是透過公關公司遊說，遊說的目標就是請美國政府檢整四個軍種的庫存軍品，先行撥交台灣應，畢竟美國境內目前並無野戰防空或是反戰車飛彈的急迫需求，其次是這些庫存品並非新品因此未來撥交台灣的數量應當可以多一點，或是在彈體交運後，增加美國技師來台服務的時間，或多點培訓課程等等，類似買菜多些蔥的概念。
美國華府周邊都有很多公關與遊說公司駐點，上述的遊說重點並不是要美國政府轉變軍售項次，而是加緊交運時程或是多些服務項目，這種忙參眾議員會比較好幫，當地國也比較願意花這種錢。
雖然美國願意給台灣100億美元，大眾都感到很欣慰，但我們更期望美國趕緊交運台灣已經採構的武器，畢竟打仗需要的是武器，不是錢。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄[email protected]