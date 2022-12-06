雞排妹公開陳沂手機挨告　雙姝今親上法庭應戰

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雞排妹開庭時表示，陳沂說了她手機「全碼」，她只說陳沂的前4碼，認為2人關係不對等；而當時，她直播與陳沂聊天，是有「談」到號碼，但非蓄意不滿而洩出號碼，不能認同聊天內容被作為惡意的證明。
雞排妹也矢口否認技術性洩露陳沂個資，稱她在臉書提到「色號」，是因她有經營個人品牌，所以平常就有在看色號。
庭末法官訂2023年1月10日上午再開準備庭。
陳沂庭後表示，預計會再提起刑事附帶民事求償，很顯然，雞排妹剛剛的答辯完全沒有認錯，甚至詭辯，包括上次她說OK的事情，這次又完全推翻，根本是惡意拖延訴訟程序，被告自己都不知道自己在講什麼，甚至是法官也不知道被告在講什麼，才會導致訴訟程序一直延宕。
陳沂說，手機都會綁定非常多、各式各樣的東西，像是銀行，一旦號碼被公布就很恐怖，害她不能馬上停用號碼，又陸續有不明人士會傳簡訊或驗證碼過來，自己必須帶著恐懼的心情繼續活著，造成身心靈非常大的傷害。
陳沂還說，當時被告起訴時，雞排妹說有上網搜尋代表鬱悶的色號，也就是咖啡色，所以今天自己特別準備被告心情的圍巾，「因為真正鬱悶的人是我」，自從被公布電話之後，每天以淚洗面，整整1年半惶惶不安，半夜想到就哭著醒來，還有超多網友瘋狂打電話給她，現在只要聽到電話鈴響就恐懼。