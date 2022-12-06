籲蔡英文兌現承諾減緩通膨　國民黨團批政府無因應作為

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曾銘宗續指出，根據國內6家、國外12家主要機構對本、明年經濟成長率預測，主計總處預估今年經濟成長率3.06%，明年2.75%。18家主要機構平均今年經濟成長3.17%，明年2.28%，將近降了1%。另外，今年CPI在主計總處預測為2.94%，明年1.86%，18家主要機構預測平均數今年為2.98%，明年1.84%。在失業率預估今年為3.69%，明年為3.79%，預估明年景氣依舊疲軟，失業率將比今年還高。
曾銘宗提到，12月4日蔡總統邀集民進黨內高層，檢討敗選原因時提到，「接下來施政重點，將強化後疫情時代下，協助受衝擊產業，抑制高房價問題，照顧弱勢家庭及青年協助等重點著手，持續降低全球通膨的衝擊、平衡民生物價，來減輕人民生計負擔。」
曾銘宗痛批蔡英文，每次宣示重大政策，總是說完就忘記，例如民國106年12月28日曾說，「徹底解決年輕朋友低薪問題」，到現在連個影子都沒有。因此，對於蔡英文總統在敗選後提出後疫情時代的施政重點，國民黨團真的一點信心都沒有；國民黨團也要求蔡政府，必須協助受衝擊產業具體措施、解決高房價問題、照顧弱勢家庭及青年朋友，以及平衡民生物價、減輕生計負擔，這些都是蔡總統曾經的承諾，請民進黨不要只會選舉、口號治國。
國民黨團副書記長謝衣鳯指出，根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）全球及主要經濟體成長率預測，今年相較於去年經濟成長放緩，甚至預測在2023年在主要經濟體如美、英、歐元區，都可能面臨到經濟負成長。今年全球遇到最大的問題在於高通膨，世界各國運用貨幣政策解決高通膨之際，物價無法立即趨緩，預測必須到明年第三季物價才有可能趨緩。
謝衣鳯說，因此在世界各國貨幣政策都在升息下，通膨卻無法下降，會出現停滯性通膨，全球各類型需求大幅下滑，最終會影響以出口為導向的台灣。包括主計總處、台灣經濟研究院、中華經濟研究院、中央銀行等，預測台灣明年CPI都呈現「保3」不易，雖然各機構預測明年通膨趨緩，但國民黨團就早已提出大宗進口原物料，調降關稅及營業稅，而行政院反應速度不知是過慢？還是幅度不夠大？無法及時平抑物價，導致連續15個月通膨超過2%警戒線。
謝衣鳯提醒行政院，物價有易漲難降的僵固性格，當行政院平抑物價手段不夠快速、普及的時候，會傷害到所有生活不易的百姓。行政院去年與今年超收稅額，可以利用今年度利用財政政策手段，以降稅的方式，減緩物價上漲的趨勢。但若明年全球需求減緩，我國製造業出口不易的情況下，稅收又不若今年大額超收時，政府能夠使用財政政策手段將會有限，屆時民進黨政府又該如何因應？
謝衣鳯進一步指出，電價明年勢必要將調漲，台電今年虧損2千億元，即便中央政府總預算編列1500億元給台電，但這屬於用在電網設備維護和更新，無法打銷台電虧損，挺漲電價之後，通膨勢必會持續下去，物價會持續上漲，這是核心問題，呼籲民進黨政府不要每天想選舉，好好想想怎麼解決台灣經濟問題。
國民黨團副書記長吳怡玎則說，全球正處於停滯通膨，而停滯性通膨是「經濟停滯」和「通貨膨脹」的組合，買東西變貴了、薪水變薄了、失業率變高了。她提到，今年10月台灣CPI達到2.96%，是14年來新高，顯見通膨正影響著台灣，而5月到8月失業率都超過4%，6月更達到4.8%，雖然11月有比較減緩，但國際性產業均紛紛出現裁員，例如亞馬遜(Amazon)將裁掉1萬多人、推特（Twitter）裁員3700多人、網路支付巨頭Stripe裁員14%等等
吳怡玎強調，台灣是科技業的供給者，會不會受到影響？相信很快就會感受到這波衝擊。但是蔡政府面對這一波停滯性通膨，什麼事也沒做，舉例來說去年底開始發生缺蛋問題，農委會以進口抑制蛋價，但到現在為止，蛋價比去年還高，農委會主委陳吉仲稱只負責蛋量，不負責蛋價。當然，蛋價由市場機制決定，但農委會有沒有輔導蛋農，提高有效生產？
吳怡玎提到，如台電明年勢必會一波電價調漲，雖然全球電價都在調漲，但歐美國家電廠大都民營，政府會補助人民在電價上的開銷。例如英國，政府保證一般家庭電費帳單在一定的金額，超出部分由政府補助，一年將近省下4萬元台幣電費。這是政府該做事情，那民進黨政府呢？
吳怡玎警告，停滯性通膨會降下來，會比失業率更快，主要原因在於需求變少了，人民生活變得更困苦，且失業率會比通膨持續時間更長，蔡政府必須要有所為，而不是在人民背後捅一刀。