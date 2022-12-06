名家論壇》黎榮章／18歲公民權公投為何失敗？

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觀察國民黨、民進黨對「18歲公民權」議題的聲量，並與無關該案的其他議題聲量相比，可發現民進黨看似力推，但實際上在網路上的討論程度，只比國民黨多一點點，整場選舉下來，民進黨和18歲公民權議題的聲量4.6萬則，國民黨則是1.3萬則；相對的，兩黨的網路聲量大多都和「18歲公民權」案無關，「18歲公民權」在選舉過程中，占藍綠兩黨的討論內容比例，竟都不到總聲量的1%。
若進一步分析選前兩週網路留言風向，可發現跟「18歲公民權」有關的討論，竟然只有22.6%的討論聲量是真正呼籲支持這項公民複決案，其他的話題根本「歪樓」，沒畫對重點，例如有12.1%的留言是在討論「修憲公民複決與公投的差異」，另有10.5%在質疑「為何公投可以綁大選」，顯然很多人搞不清楚公民複決與公投的不同，甚至有5.6%的討論內容，誤認「修憲若通過，18歲將有被選舉權」。
透過前述的類據分析可發現，相較於進行過好幾次的公民投票，台灣民眾對首次進行的修憲公民複決仍相當陌生，民眾到選前仍未進入「18歲公民權」這個議題的實質正反交鋒，而是花費許多唇舌在討論其他的事，也難怪議論無法聚焦，投票結果也顯示全民仍無共識。
總結「18歲公民權」公民複決案敗在三大原因，第一是先天不良，修憲通過門檻太高；第二是社會討論聲量太小，沒能成為一場全民關注的社會運動；第三是主要政黨也未將選舉的宣傳主軸放在「18歲公民權」，而是各自訴求各地方的選戰。有著先天不良、後天失調的三大原因，我國憲政史上首次公民複決修憲案自然無法通過。但社會進步畢竟需要時間與演練，依規定，複決投票不同於公民投票，沒有相同議案再次提出的時間限制，未來立院隨時可重新提案修憲，再次推動複決投票。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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