裸辭多久該謀職？人力銀行揭待業期3至6個月是大宗

不少有裸辭經驗的網友分享自身經驗，建議發文者待業期間首先要準備好足夠備用金，起碼要能支持1年以上的基本生活開銷，才有底氣慢慢挑選喜歡的公司及職位；其次保持作息正常，不要因為沒有工作而打亂生活節奏，除了吃喝玩樂、旅遊等紓壓活動，也要安排規律的運動、進修計畫，將身心靈調適到最佳狀態；最後要確實記錄與控制待業期間的花費及找工作排程，才能從容不慌亂的面對下一份工作。
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1111人力銀行總經理張篆楷分析有工作經驗的上班族，謀職期平均落在4至6個月，換言之，一但待業超過6個月的期限，對於求職者會造成莫大的心理壓力，擔心是否失去職場競爭力，且要同時面對預備金可能不夠用的窘況。張篆楷提醒現代人工作壓力大，上班族想要裸辭、讓身心好好休息無可厚非，但還是得後續有完善的謀職計畫，避免因心急而濫竽充數，勉強自己接受不滿意的工作，反而可能落入不斷裸辭、轉職的迴圈中。
張篆楷表示目前防疫措施鬆綁，民眾生活步調已逐漸回到常軌，台灣內需市場升溫，反映在徵才熱度上，根據1111資料庫顯示，統計至今年11月份有高達63.9萬個工作機會，企業求才若渴，正是找工作的好時機，且即日起到2023年1月19日截止，只要透過1111投出履歷並且找到工作，滿三個月即可申請1萬元獎金，包括全職、兼職、工讀皆可參加該活動，鼓勵待業中的求職者勇於挑戰、開啟職涯新未來。