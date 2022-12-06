快訊／本土確診+16,002！死亡個案增22人　境外移入32例

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為14例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、且具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月12日至12月3日，死亡日期介於11月13日至12月3日。
指揮中心說明，今日新增32例境外移入個案中，為16例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，自日本(1例)移入，另31例感染國家均調查中。入境日期介於今年11月5日至12月4日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,212,973例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,816,571例排除)， 其中8,395,477例確診，分別為37,987例境外移入、8,357,436例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,522例COVID-19死亡病例，其中14,505例本土，個案居住縣市分布為新北市2,844例、臺北市1,587例、臺中市1,540例、高雄市1,414例、臺南市1,084例、桃園市1,079例、彰化縣904例、屏東縣571例、南投縣474例、雲林縣467例、苗栗縣399例、嘉義縣373例、宜蘭縣312例、基隆市308例、花蓮縣251例、嘉義市245例、新竹縣239例、臺東縣186例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。