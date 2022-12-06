國境大開、口罩鬆綁　抗病毒鍍膜成隱形守護者

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根據大安九號現場施工所做的檢測，施工前以經過ATP冷光儀檢測，桌上的微生物數量為58055RLU，施工一小時後，測得為3003RLU，且經過一周，同樣地方經簡單擦拭後再檢測為2463RLU，顯見抗病毒鍍膜仍持續作用中，也難怪餐廳業者會選擇如此高效率的消毒做法。
另外供應五星級飯店料理的台北市雙層餐車，也希望這波邊境開放能吸引更多國外旅客，為了讓饕客能放心享受美食，全車也施作NASC奈米抗病毒鍍膜，這項日本研發的氧化鎢抗病毒產品，除了在日本三大機場已施作，台灣桃園國際機場、移民署、內政部、台北三軍總醫院、部分學校和診所也都以此最先進的方式，達到抗病毒效果。
根據東京工業大學與奈良縣立醫科大學、神奈川縣立產業技術總合研究所組成的研究團隊，針對新冠病毒在2020年發表了一項研究成果，確認利用可見光應答型光觸媒材料，可以促進新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的不活化。
實驗結果顯示，透過光照射1小時減少了病毒量99.7%，2小時後則確認病毒量減少至檢測極限的99.99%以下，此外，暗處的對照組在經過4小時後，也確認病毒量減少至檢測極限以下，普通照明條件下，即可持續分解病菌且無二氧化鈦致癌的風險，可證明NASC奈米氧化鎢可視光觸媒是目前最先進的光觸媒技術。為了讓消費者方便使用，業者除了大場域施作，同時也推出隨手噴罐，適合一般家庭或外出攜帶，能隨時隨地保護自身健康，遠離病毒和細菌的侵襲。