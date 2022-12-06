陪伴成長　伊甸培力課程逾六年新二代吐露心聲

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回憶起這一年來收穫最多的學習經驗時，小嫚說，是今年的少年冒險探索班課程，在《決戰弓藝》課程活動中，新二代學員必須發揮團隊合作的精神，學習如何製作弓箭。擅長手工的小嫚，雖然不是團隊的組長，卻主動扛起領導學員的任務，一步步指導學員如何完成弓箭的製作流程，當學員的意見有分歧時，小嫚會透過溝通的方式，引導學員們找出問題點，並嘗試解決問題。成果展中，小嫚也分享自認在五大優勢能力中，冒險力與問題解決力是進步最多的能力，也期許在未來的人生道路上，能不斷精進自己，為社會盡一份心力。
看到小嫚的改變後母親也十分欣慰，以前每當和女兒在生活中有意見不合的時候，小嫚總是不說話、不願意溝通，讓母親十分頭痛，但接受培力課程後，小嫚遇到問題時會主動找母親溝通，訴說自己內心的想法，同時也讓小嫚的母親了解到，隨著孩子漸漸長大，不能用同一套教育模式與小孩相處，而是要與孩子一同成長，站在朋友的角度互相分享、了解與溝通，和孩子的關係才會更加融洽。
伊甸新移民家庭成長中心主任朱莉英表示，在多年來新住民服務中，發現有許多的新二代，因為自信心、溝通能力不足，在與同儕、家庭的互動上，無法擁有一個良好的溝通管道，長期下來不僅影響社交能力，也會讓人際關係更加疏遠。因此，提升新二代學員自信心、溝通能力，是新二代多元培力課程培訓的主軸之一，透過多元的課程學習，培養新二代五大優勢能力，同時藉由戲劇表演，也能讓新二代學員更認識家長的母國文化，增進自我身分的認同，歡迎對課程有興趣的民眾來電詢問(02)2230-0339。