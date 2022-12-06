超商工讀生誤把現金當垃圾　中市環保局暗夜尋回

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超商店長邱小姐表示，工讀生交班時發現現金短少1萬5000元，馬上調閱店內監視錄影設備，發現上一班工讀生不慎將現金收納袋丟進垃圾桶，當成一般生活垃圾丟到垃圾車，打電話給梧棲區清潔隊的當下，其實也不確定能否順利找回。
家住北部的工讀生指出，目前在台中就讀某科技大學進修部，利用白天的時間半工半讀，賺取學費及生活費，如果找不回來需要賠償的話，恐怕接近100小時的工作費就泡湯了，此次事件特別感受到清潔隊服務的熱忱，下次丟垃圾前一定會再三注意。
梧棲區清潔隊長賴竣男表示，隊部李姓班長當天接獲通報後，馬上連絡垃圾車並協助調派幾位同仁合作順利找回，幸好民眾記得是丟在藍色垃圾袋且即時連絡，垃圾如果已經下到貯坑內，就跟大海撈針一樣，找到的機率微乎其微；此外，區隊受理民眾請求協尋的物品種類相當多元，除了現金、鑰匙、證件外，數年前還曾經協助民眾找回價值30幾萬的結婚鑽戒，繁重的環保工作中還能幫忙民眾解決大小問題，也能提升清潔人員的成就感與使命感。
環保局長陳宏益表示，清潔人員熱心助民、暖心服務、解決問題，尤其在暗夜中大家齊心協力尋找的畫面，更讓人敬佩清潔人員的辛勞與偉大，如民眾有需要協助的情形，也可運用「台中市民一碼通」撥打1999，或電洽各區清潔隊，呼籲民眾在不要的物品當成一般廢棄物丟棄前，再次檢視並落實資源回收及垃圾分類，持續重視環保，共同提升環境品質。