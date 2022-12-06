閃靈刷手再現！刷305萬日圓買這日貨　跨境購物排行公開

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比比昂株式會社社長羅薇琳指出，比比昂自2019年10月正式開站，三年下來全站業績成長近300%（2022全年含預估，對比2020年），進口包裹總重量也增加近2.5倍，疫情下消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升。國境解封後，跨境購物與旅遊消費並不會相互衝突，反倒是為喜愛日本商品的台灣人帶來更便利的消費模式，後疫情時代將加速養成台灣人高哩程購物的全新消費習慣。
比比昂今(6)日公布年度五大熱銷排行榜出爐：
Top1動漫公仔
奪下冠軍寶座為動漫御宅族，動漫的熱血是不少人紓壓的選擇，歷久不衰的經典大作如《海賊王》、《七龍珠》以及近年話題之作現象級的IP《鬼滅之刃》，幾位主角的公仔是許多人趨之若鶩的收藏。
Top2藥妝及零食
熱愛購買藥妝及零食的囤貨族，在疫情下無法出國，多數網購族經常透過跨境網購來滿足日常補貨需求，WAKAMOTO若元錠、合利他命、大正百保能、ORIHIRO蒟蒻、日清豆皮烏龍麵等都榜上有名。
Top3服飾包包
服飾包包主要受惠於今年日圓走貶，讓精打細算的小資族群也能挖寶購入高單價的國際，當中又以CHANEL、LV及PRADA榮登精品族最愛買的品牌前三名。
Top4露營釣具
比較特別的是，據中華民國露營協會統計，台灣常態性露營人口早已突破200萬人，疫情後的戶外風潮更催動露營商機無限展開，舉凡日本露營頂級品牌Snow Peak、美國百年戶外休閒品牌Coleman都成了露營控的剁手標的。
Top5汽車改裝部品
最特別的是汽車改裝部品也一舉躍上熱銷排行榜，日本身為改車文化的中心，提供了多元齊全的汽機車用品、改裝零件，讓台灣的愛車玩家得以盡情跨海添購。