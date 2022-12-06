美光科技加碼在台投資　蔡英文：一起打造民主晶片供應鏈

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蔡英文說，長期以來，台灣和愛達荷州的關係十分密切，也互相為彼此重要的經貿夥伴，看到愛達荷州在綠能、半導體、航太和創新產業，擁有卓越的技術及發展。這些領域也與國內推動方向不謀而合，這幾年來台灣政府積極推動「六大核心戰略產業」，也持續加強產業的韌性，及國際供應鏈的安全。
蔡英文指出，樂見總部在愛達荷州的美光科技，近期宣布加碼投資台灣，繼續擴大台灣分公司的規模及人力。經濟安全是國家安全和區域安全的重要支柱。台灣有能力、也有意願加強與民主夥伴之間的合作，共同維護台灣生活方式，一起打造「民主晶片」的永續供應鏈。
蔡英文提到，目前正處於後疫情、世界秩序快速變化的階段，不僅面臨供應鏈重組的挑戰、極端氣候的威脅；也共同面對全球威權主義持續擴張。
蔡英文強調，這幾年國際社會把台灣的民主及安全，視為國際秩序和平穩定的關鍵，她要藉此機會特別感謝美國政府及國會，多次強調對台灣安全承諾「堅若磐石」，並且公開重申對台海和平穩定的重視。
蔡英文感謝李睿德，長期在國際場域為台灣發聲，愛達荷州議會更連續3年無異議通過友台決議。她期待大家繼續支持台灣的國際參與，深化和民主夥伴之間的合作。
蔡英文表示，這次李睿德來訪，也見證了台灣和愛達荷州簽署備忘錄，將促進雙方的商機交流和產業合作。未來期待台灣和愛達荷州在既有的良好合作基礎上，持續加強雙方的關係、深化彼此的交流，攜手合作一起為雙方人民創造更多的福祉。
李睿德致詞時首先感謝蔡英文熱情款待，以及外交部、經濟部及工業局的諸多協助，上午才剛拜會「台北市進出口商業同業公會」。台灣跟愛達荷州在1984年首次簽署協議，從那時候到現在，共經歷了6任州長，無論是哪一個政黨執政，與台灣長期的深厚關係始終如一。此外愛達荷州駐台代表顏銀德（Eddie Yen）在過去33年來，協助建立雙方非常深厚的客群。
李睿德說，美光科技創立於1978年，從美國及愛達荷州走向世界，向世界各地尋求人才及科技價值，也因此美光科技來到台灣進一步發展，就跟愛達荷州來台灣進一步發展一樣。
李睿德提到，自己本身的家族事業是畜牧業，除了農業以外，他們也看到科技產業深厚的價值。愛達荷州跟台灣之間已有38年的深厚友誼，滿40年的時候，將會有盛大慶祝。雙方除了長久的友誼，也讓台灣及愛達荷州的人民，未來能夠創造雙贏、互利互惠。